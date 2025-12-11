La Real Sociedad aprueba un presupuesto de 160 millones de euros para la temporada 2025-2026

Las y los accionistas de la Real Sociedad han aprobado este miércoles el presupuesto de 160 millones de euros para la presente temporada 2025-2026, que una cifra récord, a pesar de que el club no juega, actualmente, competición europea.



La Junta Administrativa de la Real Sociedad, presidida por Jokin Aperribay, ha presentado en el Kursaal, en San Sebastián, en la Junta General de Accionistas, las cifras del anterior ejercicio, además del presupuesto para la presente campaña. Así, la entidad donostiarra cerró el curso 2024-2025 con un superávit de 16,9 millones de euros, y la previsión para el actual es que aspira a ganar otros 17,8 millones.



En cuanto al ejercicio cerrado, los ingresos ordinarios descendieron hasta 126,4 millones, frente a los 160,5 del ejercicio previo, al no contar con los ingresos de la Liga de Campeones; en cambio, la gestión de ventas y amortizaciones permitió compensar la menor facturación.



Ha sido, sin duda, un ejercicio de récords para la Real; ha ingresado más que nunca (204,89 millones de euros), pero también ha gastado más que nunca (189,4 millones). Todo ello fue aprobado con un respaldo máximo de los accionistas: casi un 98 % dio el "sí".



Las ventas de Mikel Merino al Arsenal y de Robin Le Normand al Atlético Madrid aportaron liquidez y margen de maniobra, a lo que se suma el traspaso de Martin Zubimendi, cerrado tras el cierre contable, que generará ingresos adicionales de 65 millones de euros y un anticipo de 13 millones, ya cobrado.



En cambio, el club hizo un gran desembolso en Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez y Javi López, un total que asciende a los 50 millones de euros. El saldo del equipo en compraventa es de 80 millones de euros positivos, y no tiene deuda con ninguna entidad de crédito.