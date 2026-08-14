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Iker Benitok Queretaron jokatuko du

Mirandako jokalariak etapa berri bati ekingo dio Mexikon 2027ko abuztuaren 31ra arte.

Iker Benito, Atletico Madrilen aurka. Irudia: Europa Press

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KIROLAK EITB

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Iker Benitok Mexikon jarraituko du bere ibilbidea, Osasunak eta Queretarok akordioa lortu baitute jokalaria eskualdatzeko. Mirandako jokalariak beste etapa bati ekingo dio Mexikoko klubean, 2027ko abuztuaren 31ra arte.

Benito 2018an heldu zen Taxoarera, eta Jubenilen Liga Nazionalean, Ohorezko Mailan eta Osasuna Promesas taldean aritu ostean, lehen taldera igaro zen. 2021/22 denboraldian debutatu zuen Lehen Mailan, eta ordutik 19 neurketa jokatu ditu Osasunarekin.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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