Iker Benito, traspasado al Querétaro F.C.

Iker Benito continuará su carrera en México después de que Osasuna y Querétaro hayan alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista. El jugador de Miranda afrontará una nueva etapa en el conjunto mexicano, hasta el 31 de agosto de 2027.

Benito se incorporó a la estructura de Tajonar en 2018 y pasó por el Juvenil Liga Nacional, División de Honor y Promesas antes de dar el salto al primer equipo. Debutó durante la temporada 2021/22 y, desde entonces, ha disputado 19 encuentros con Osasuna, en los que ha conseguido marcar dos goles.