TRASPASO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Iker Benito, traspasado al Querétaro F.C.

El jugador de Miranda afrontará una nueva etapa en México hasta el 31 de agosto de 2027
Iker Benito en un partido contra el Atlético de Madrid. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iker Benitok Queretaron jokatuko du
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Iker Benito continuará su carrera en México después de que Osasuna y Querétaro hayan alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista. El jugador de Miranda afrontará una nueva etapa en el conjunto mexicano, hasta el 31 de agosto de 2027.

Benito se incorporó a la estructura de Tajonar en 2018 y pasó por el Juvenil Liga Nacional, División de Honor y Promesas antes de dar el salto al primer equipo. Debutó durante la temporada 2021/22 y, desde entonces, ha disputado 19 encuentros con Osasuna, en los que ha conseguido marcar dos goles.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Dubasin y Braulio en la presentación del delantero con Osasuna.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dubasin: “No tenía ninguna duda de venir a Osasuna”

Jonathan Dubasin está encantado de la oportunidad que le ha brindado Osasuna. Dice que Ramis le ha pedido trabajo y esfuerzo, algo "inegociable" para él. El catalan dice ser un jugador polivalente en ataque, capaz de jugar en varias posiciones, aunque tiene clara cuál es la que mejor le encaja. Por su parte, el director deportivo Braulio Vazquez se ha mostrado agradecido por la predisposición de Dubasin por jugar en Osasuna. También ha marcado los objetivos del equipo para esta temporada, así como las posiciones que intentará reforzar para cerrar la plantilla.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X