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Juan Cruz no continuará en Osasuna

El defensa ha jugado durante seis temporadas en el club navarro, al que llegó desde el Elche, y deja Osasuna tras haber sido alineado en 164 partidos. “Ha sabido encarnar valores que le han hecho ganarse el respeto y cariño de compañeros y aficionados”, ha destacado la entidad pamplonesa.
Juan Cruz eta Jorge de Frutos
Juan Cruz, en un partido de Osasuna ante el Rayo Vallecano. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Juan Cruzek ez du Osasunan jarraituko
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KIROLAK EITB

Última actualización

El defensa Juan Cruz no continuará en Osasuna, tal y como ha anunciado este martes el club navarro. El futbolista madrileño ha jugado durante seis temporadas en Osasuna, al que llegó, en 2020, desde el Elche, y lo deja tras haber sido alineado en 164 partidos. “Ha sabido encarnar valores que le han hecho ganarse el respeto y cariño de compañeros y aficionados”, ha destacado la entidad pamplonesa.

En su trayectoria como jugador de Osasuna, Juan Cruz ha sido subcampeón de Copa del Rey, en 2023, y, como ha recordado el club rojillo, ha formado parte de las plantillas que han obtenido la permanencia en Primera División en las seis campañas en que ha pertenecido al equipo navarro.

Juan Cruz ofrecerá el miércoles, a las 11:30 horas, en El Sadar, una rueda de prensa de despedida. 

Fútbol LaLiga EA Sports Osasuna

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