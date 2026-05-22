¿Qué necesita Osasuna para mantener la categoría?

Osasuna, que no tiene certificado matemáticamente su permanencia en Primera División, se enfrentará a domicilio en la última jornada de liga ante el Getafe de José Bordalás, que está metido en la lucha por hacerse con el séptimo puesto de la clasificación que da acceso a disputar la Conference League la próxima temporada.

El conjunto rojillo es 16º en la clasificación de LaLiga EA Sports y suma 42 puntos, al igual que el Levante (15º) y el Elche (17º). Girona y Mallorca, por su parte, están en zona descenso con 40 y 39 puntos, respectivamente. Así, dos de estos cinco equipos acompañarán al ya descendido Oviedo la próxima temporada en LaLiga Hypermotion.

Los de Alessio Lisci necesitan ganar o cómo mínimo empatar ante el Getafe para asegurarse la permanencia. Pero si cae derrotado, Osasuna dependerá de lo que ocurra en otros partidos. En ese caso, estos son los resultados que necesitarían los rojillos para salvarse:

- Que el Elche no pierda en Girona, y que el Mallorca no gane al Oviedo.

- O que el Levante pierda ante el Betis en el Benito Villamarín. En ese caso también estaría salvado.