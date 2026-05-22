EA SPORTS LIGA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

¿Qué necesita Osasuna para mantener la categoría?

Osasuna, que no tiene asegurada la permanencia, disputará el último partido de liga en casa de un Getafe que está metido en la pelea por Europa.  

PAMPLONA, 21/02/2026.- Los jugadores del Osasuna celebran el gol anotado por Ante Budimir durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que disputan el CA Osasuna y el Real Madrid este sábado, en el estadio El SADAR de Pamplona. EFE/ Villar López
Euskaraz irakurri: Zer behar du Osasunak mailari eusteko?
author image

G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna, que no tiene certificado matemáticamente su permanencia en Primera División, se enfrentará a domicilio en la última jornada de liga ante el Getafe de José Bordalás, que está metido en la lucha por hacerse con el séptimo puesto de la clasificación que da acceso a disputar la Conference League la próxima temporada.    

El conjunto rojillo es 16º en la clasificación de LaLiga EA Sports y suma 42 puntos, al igual que el Levante (15º) y el Elche (17º). Girona y Mallorca, por su parte, están en zona descenso con 40 y 39 puntos, respectivamente. Así, dos de estos cinco equipos acompañarán al ya descendido Oviedo la próxima temporada en LaLiga Hypermotion.

Los de Alessio Lisci necesitan ganar o cómo mínimo empatar ante el Getafe para asegurarse la permanencia. Pero si cae derrotado, Osasuna dependerá de lo que ocurra en otros partidos. En ese caso, estos son los resultados que necesitarían los rojillos para salvarse:

- Que el Elche no pierda en Girona, y que el Mallorca no gane al Oviedo.

- O que el Levante pierda ante el Betis en el Benito Villamarín. En ese caso también estaría salvado. 

Fútbol LaLiga EA Sports Osasuna

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X