Osasuna pasa de la gloria a la pesadilla ante el Levante (3-2)
Osasuna ha perdido 3-2 ante el Levante este viernes en el partido correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Valencia. A pesar de que en los primeros 10 minutos se han puesto 0-2, los errores defensivos y la tarjeta roja recibida por Herrera han condicionado el partido, lo que ha provocado una dolorosa derrota para los rojillos.
El partido no ha podido empezar mejor para los rojillos, ya que cuando el juego apenas tenía tres minutos, Osasuna ha lanzado un contragolpe y, cuando Moncayola ha centrado el balón al área, Toljan ha marcado en propia puerta al intentar lanzar el balón fuera (0-1).
Poco después, el conjunto navarro ha encontrado el 0-2 en otra contra. Esta vez han tenido que actuar con paciencia, pero tras realizar una jugada bien trabajada, Budimir ha marcado el gol.
Una vez conseguida esa ventaja, Osasuna ha bajado la marcha y la posesión del balón ha seguido siendo mayor, sin ninguna prisa, mientras que el Levante ha querido darle la vuelta a un mal inicio. Ha intentado hacer daño con disparos lejanos, especialmente Pablo Martínez, pero sin crear demasiado peligro en la portería de Sergio Herrera.
Dos cabezazos de Espi han sido las ocasiones más claras de los locales, pero se han ido fuera. Pasada la media hora, en un córner, el Levante ha acortado distancias con el gol de Víctor García (1-2).
Y sólo un minuto después, Víctor García ha marcado su segundo gol para empatar el partido al lanzar un centro-chut desde lejos que, pillando adelantado a Sergio Herrera, ha marcado un golazo espectacular (2-2).
Para empeorar la situación, cuando estaba a punto de terminar la primera parte, el árbitro ha expulsado Sergio Herrera, que al salir a por un balón ha medido mal y ha tenido que darle con la mano al balón, siendo expulsado con roja directa.
El Levante ha vuelto de los vestuarios con todo y ha cerrado en su área a Osasuna. Brugué ha enviadoel balón al larguero con un cabezazo. El partido no tenía buena pinta y Lisci ha realizado un doble cambio: Torró y Raúl por García de Haro, por Iker Muñoz y Budimir.
Sin embargo, el Levante ha seguido teniendo el mando del juego, y Aitor Fernández ha tenido que sacar muchas veces las manos con sus paradas para salvar al equipo.
En los minutos finales, Eyong ha rematado solo de cabeza dentro del área y ha dado el gol para remontar el partido al Levante (3-2) .
Osasuna no ha sabido aprovechar la ventaja de dos goles y tener un jugador menos ha pesado demasiado, por lo que regresarán de Valencia sin puntos.
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