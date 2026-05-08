Osasuna pasa de la gloria a la pesadilla ante el Levante (3-2)

El Levante ha vuelto de los vestuarios con todo y ha cerrado en su área a Osasuna. Brugué ha enviadoel balón al larguero con un cabezazo. El partido no tenía buena pinta y Lisci ha realizado un doble cambio: Torró y Raúl por García de Haro, por Iker Muñoz y Budimir.

Sin embargo, el Levante ha seguido teniendo el mando del juego, y Aitor Fernández ha tenido que sacar muchas veces las manos con sus paradas para salvar al equipo.

En los minutos finales, Eyong ha rematado solo de cabeza dentro del área y ha dado el gol para remontar el partido al Levante (3-2) .