Victor Muñozek soleoko lesio bat dauka eta aste batzuetan baja izanen da

Sasoi onean zegoen hegalekoak ezkerreko hankako soleoan gihar-lesio bat dauka. Osasunak ez du zehaztu jokalariak zelaietatik kanpo emanen duen denbora.

Victor Muñoz, Osasunako jokalaria. Argazkia: Europa Press.

E. I. I. | KIROLAK EITB

Victor Muñoz Osasunako jokalariak soleoan lesio bat dauka, talde nafarrak asteazken honetan jakinarazi duen arabera, eta aste batzuetarako baja izanen da. Sasoi onean zegoen hegalekoak ezkerreko hankako soleoan gihar-lesio bat dauka. Osasunak ez du zehaztu jokalariak zelaietatik kanpo emanen duen denbora. EA Sports Ligako bost jardunaldi geratzen dira eta Munduko Txapelketa hasteko lau aste baino zertxobait gehiago.

Ustekabe garrantzitsua da Osasunarentzat. Izan ere, hegalekoa, bere abiadurarekin aurkarien defentsak hausteko eta gol eta asistentzien bidez gehitzeko ahalmenari esker plantillako jokalari garrantzitsuenetako bat bezala nabarmendu da denboraldiaren zehar.

Victor Muñozez gain, Aimar Orozek eta Javi Galanek erez ez dute entrenamendua osatu asteazken honetan, azkenekoak arrazoi pertsonalen ondorioz.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X