Lisci: “Datorren taldea datorrela, beti naiz baikorra"
Osasunako entrenatzaileak Bartzelonaren aurka EA Sports Ligako 34. jardunaldian jokatuko duten partidaz hitz egin du.
Victor Muñozek lesioa du soleoan eta aste batzuk bajan emango ditu
Sasoi onean zegoen hegalekoak ezkerreko hankako soleoan gihar-lesio bat dauka. Osasunak ez du zehaztu jokalariak zelaietatik kanpo zenbat emanen duen.
García de Haro: “Birtualki salbazioa ematen diguten hiru puntu dira"
Osasunako jokalariak berdinketaren gola sartu du Sevillaren aurka, eta horrek emaitza iraultzeko balio izan du (2-1), EA Sports Ligako 32. jardunaldian.
Catenak azken txanpan eman dio garaipena Osasunari Sevillaren aurka (2-1)
Sevillak aurrea hartu du Maupayren golarekin, baina Raul Garcia de Harok eta Catenak partida irauli dute Sadarri garaipena oparitzeko. Garaipenari esker, gorritxoek arnasa eman diote Alavesi mailari eusteko borrokan.
Lisci: “Biharkoa urteko partidarik garrantzitsuena da"
EA Sports Ligako 32. jardunaldian Sevillaren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du Osasunako entrenatzaileak.
Aimar Oroz: “Lehenengo zatian, ez gara ongi sartu”
Osasunak galdu du San Mamesen jokatutako derbia, Athleticen aurka; partida amaituta, Aimar Orozek nabarmendu du igandean Sadarren izango den partida, Sevilla aurkari, oso garrantzitsua dela talde gorritxoarentzat.
Iker Muñoz: “Jokalari garrantzitsua izan nahi dut Osasunan”
Iker Muñoz Osasunako jokalariak 2030era arte luzatu du kontratua Osasunarekin, eta asteazken honetan prentsaurrekoa eman du erabakiarekin nola sentitzen den adierazteko.
Iker Muñoz: “Betis oso talde ona da eta puntu bat atera dugu"
Osasunako jokalariak Betisen aurka lortutako berdinketaz (1-1) hitz egin du, Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 31. Jardunaldiko partidan.
Puntu gazi-gozoa lortu du Osasunak Betisen aurkako partida bizian (1-1)
Andaluziako taldea azkar aurreratu da markagailuan, Abdek sartutako golari esker, baina gorritxoek atsedenaldia heldu baino lehen berdindu dute emaitza. Budimirrek egin du gola, penaltiz.
Lisci: “Osasunari ondo ematen ez zaion aurkaria dugu aurrean"
Osasunako entrenatzaileak Betisen aurka jokatuko duten EA Sports Ligako 31. jardunaldiko partidaz hitz egin du.