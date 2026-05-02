EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Osasunak aurpegia eman du Bartzelonaren aurka, baina porrota jaso du Sadarren (1-2)

Gorritxoek, batez ere Budimirrekin, aurkariaren area mehatxatu dute, baina azken minutuetan balantza Bartzelonaren alde erori da.

Osasuna-Barcelona
Budimirren gol aukera bat.
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 1-2 galdu du Bartzelonaren aurka larunbat honetan, Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partidan.

6. minuturako lehen hurbilketa izan dute gorritxoek. Budimir aurrez-aurre geratu da Cancelorekin, eta honek takoekin zapaltzean, aurrelaria lurrera erori da eta penaltia eskatu dute. Hala ere, epaileak ez du ezer adierazi. Beranduxeago, Morok erdiraketa ona jarri dio Budimirri, baina oraingoan Gerard Martin sartu da aurrean jaurtiketa desbideratzeko.

Bitartean, Bartzelonak Lewandowskiren oinetan izan du lehen aukera argia. Jokaldi on baten ostean, gora joan zaio jaurtiketa poloniarrari.

Budimir amesgaiztoa izan da Bartzelonaren defentsarentzat, eta ordu erdia pasata aukera bikoitza izan du. Lehenengoan, bakarrik jaurti da area barruraino eta, ozta-ozta ihes eginda, baloia jaurtitzea lortu du, baina zutoinarekin egin du topo. Ia jarraian, areaz kanpotik saiatu da, baina Joan Garciak geldiketa aparta egin dio.

Bigarren zatia hasi bezain laster, Catenak Olmoren gola eragotzi du, taldea salbatuz. Osasunak ere aukera bikoitza izan du, Joan Garciak gelditutako Ruben Garciaren jaurtiketarekin eta kanpora joan den erremate batekin.

Baina Bartzelonaren nagusitasuna nabaria izan da baloiaren jabetzan, eta arrisku gehiago sortu du. Hala, 81. minutuan Lewandowskik Rashforden erdiraketa aprobetxatu du markagailua irekitzeko (0-1).

Gainera, ia jarraian, Ferminek pase on bat jarri dio areara Ferrani, eta hark 0-2koa sartu du.

Baina Osasunak ez du amore eman, eta luzapenera heldu baino lehen Raul Garcia de Harok bikain errematatu du buruz aldea murrizteko (1-2).

Azken minutuak oso biziak izan dira eta Osasunak berdinketa bilatu du, baina ezinezkoa izan da eta ezin izan du punturik batu etxean.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X