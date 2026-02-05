Celtaren aurkako partida
Alessio Lisci: "Konfiantza handiz joan behar dugu"

Alessio Lisci Osasunaren entrenatzailearen adierazpenak, Celtaren kontrako partidaren atarian.
Alessio Lisci, Osasunako entrenatzailea
EITB

Azken eguneratzea

Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan Celtaren aurka jokatuko duten LaLigako partida aztertzeko.

Osasuna

