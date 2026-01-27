OSASUNA
Osasunak Sadar 24.754 jarlekuetara zabaltzea proposatu du

Talde gorritxoak urrats berri bat eman du estadioaren edukiera handitzeko helburuan, orain Nafarroako Gobernuaren esku dagoen proposamen tekniko baten aurkezpen ofizialarekin.

Sadar. Irudia: C. A. Osasuna

EITB

Azken eguneratzea

Osasunak astearte honetan aurkeztu du Nafarroako Gobernuan Sadarren edukiera handitzeko proiektua. Ekimen horrekin 1.178 eserleku gehiago lortu nahi ditu, estadioan 24.754 eserleku lortuta. Dokumentazioa erregistratuta dago jada, eta agertoki berri bat ireki du azpiegitura gorriaren hazkunderako.

Nafarroako erakundeak urtebete baino gehiago darama ideia hori lantzen, eta hainbat harreman tekniko izan ditu Larrialdi, Prebentzio eta Babes Zibileko Zerbitzuarekin. Ondorioz, klubak estadioaren handitze-lanak gauzatu ahal izateko beharrezkoa den jarduera-lizentzia aldatzeko eskaera egin du.

Ebakuazio-korridoreak eta besaulkiak berrantolatzea proposatzen da proiektuan edukiera handitzeko, segurtasun-parametroak nabarmen aldatu gabe. Txostenean jasotako simulazio informatikoaren arabera, estadioak 826 segundotan ebakuatuko lituzke erabiltzaile guztiak, jatorrizko lizentzian jasotako 802 segundoak baino 24 segundo gehiagotan. Alde hori onargarritzat jo du azterlanak.

Ingeniería Valladares’ enpresak garatutako eta ‘Cepretec’ enpresa independenteak balioztatutako analisi teknikoak zehatz-mehatz deskribatu du zonalde, ibilbide eta irteeretako ebakuazioa. Horren arabera, utzarazte denbora hasieran baimendutakoaren parekoa da, eta ez du segurtasun-baldintzarik murrizten. Argudio horiekin, Osasunak dagozkion lizentzia administratiboak eskatu ditu, eta orain, berriz, Nafarroako Gobernua arduratuko da dokumentazioa aztertzeaz eta proposamenari buruzko iritzia emateaz.

Futbola Osasuna Sadar

