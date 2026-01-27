Osasuna propone ampliar El Sadar hasta las 24.754 butacas

Osasuna ha presentado este martes al Gobierno de Navarra el proyecto para ampliar el aforo de El Sadar, una iniciativa con la que ha buscado sumar 1.178 localidades más y alcanzar un total de 24.754 asientos en el estadio. La documentación ha quedado ya registrada y abre un nuevo escenario para el crecimiento de la infraestructura rojilla.

La entidad navarra ha venido trabajando en esta idea desde hace más de un año y ha mantenido contactos técnicos continuados con el Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil. Fruto de ese trabajo, el club ha elaborado la solicitud de modificación de la licencia de actividad necesaria para poder llevar a cabo la ampliación.

El proyecto ha planteado una reordenación de los pasillos de evacuación y de las butacas que ha permitido aumentar el aforo sin alterar de forma sustancial los parámetros de seguridad. Según la simulación informática incluida en el informe, el estadio ha evacuado a la totalidad de los ocupantes en 826 segundos, apenas 24 más que los 802 segundos recogidos en la licencia original, una diferencia que el estudio ha considerado asumible.

El análisis técnico, desarrollado por Ingeniería Valladares y validado por la empresa independiente Cepretec, ha descrito de forma detallada la evacuación por zonas, recorridos y salidas. De acuerdo con esta validación externa, el tiempo de desalojo ha resultado equivalente al inicialmente autorizado y no ha supuesto una merma en las condiciones de seguridad. Con estos argumentos, Osasuna ha solicitado las licencias administrativas correspondientes, mientras que ahora ha sido el Gobierno de Navarra quien ha quedado encargado de estudiar la documentación y pronunciarse sobre la propuesta.