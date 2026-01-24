Rayo Vallecano vs Osasuna (1-3)
Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"

Asier Osambela
18:00 - 20:00
Asier Osambela. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Asier Osambela pozarren agertu da Osasunak Rayo Vallecano 1-3 menderatu ondoren. Dena den, jokalari nafarrak azpimarratu du, garaipenak poza eman badie ere, orain inoiz baino gehiago, lanean jarraitu behar dutela. 

Osasuna EA Sports Liga

