Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"
Asier Osambela pozarren agertu da Osasunak Rayo Vallecano 1-3 menderatu ondoren. Dena den, jokalari nafarrak azpimarratu du, garaipenak poza eman badie ere, orain inoiz baino gehiago, lanean jarraitu behar dutela.
Zure interesekoa izan daiteke
Osasunak 9 hilabeteko lehortea hautsi du etxetik kanpo Rayo garaituta (1-3)
Ligan 10 jardunaldi jarraian irabazi gabe egon ondoren, talde gorritxoa Iñigo Perezen taldeari gailendu zaio Budimir, Victor Muñoz eta Asier Osambelaren golei esker.
Alessio Lisci: "Raul oso gustuko dugu, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"
Bestalde, Rayoren aurka "oldarkorra izan nahi duen Osasuna, partidan egon nahi duen taldea" ikusi nahi duela, adierazi du entrenatzaile erromatarrak.
Raul Moro: “Ondo jarraitzeko eta taldeari eta klubari laguntzeko zereginarekin nator”
Raul Morok 2031ra arte fitxatu du Osasunarekin. Ajaxeko jokalari ohiak prentsaurrekoa eman du Braulio Vazquezekin batera, eta bere ustez egon behar duen lekuan dagoela adierazi du.
Osasunak Raul Moro fitxatu du, 2031ra arte
Jokalari kataluniarra Ajax taldean aritu da denboraldi honetan, baina ia ez du jokatu. Iruñeko klubak bost milioi euro ordaindu ditu, eta futbolariaren etete klausula 50 milioikoa izango da.
Aimar Oroz: "Asko sufritu dugu, baina azkenean irabazi egin dugu, eta hori da garrantzitsuena"
Aimar Oroz pozarren agertu da Osasunak Oviedo 3-2 menderatu eta gero. Edonola ere, jokalari nafarrak adierazi du gorritxoak ez direla eroso egon eta asko kostatako garaipena izan dela, markagailuan atzetik joan baitira.
Osasunak bi aldiz irauli du markagailua Oviedori irabazteko (3-2)
Bi aldiz berdindu behar izan dute markagailua gorritxoek, Budimirren bi golekin, eta Victor Muñozek luzapenean sartu du Osasunari garaipena eman dion gola.
Alessio Lisci: "Lehengo eguneko partidak ez du arrastorik utzi behar"
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 20. jardunaldian, Oviedoren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Braulio Vazquez, Osasunako kirol zuzendaria: "Plantilla berriztatu beharko genuke; printzipioz ez dago irteerarik"
Braulio Vazquezek agerraldia egin du prentsaurrekoan, eta talde gorritxoak etorkizunerako dituen asmoen berri eman du. Izenik eman ez duen arren, argi utzi du asmoa egungo plantilla hobetzea dela.
Jorge Herrando, Osasunarekin kontratua berritu duela iragarri ostean: "Jokatzeko eta nire lana erakusteko gogotsu nago"
Osasunarekin 2030era arte kontratua berritu duela iragarri ostean, Jorge Herrandok prentsaurrekoa eman du talde gorritxoan izango duen etorkizunaz hitz egiteko.