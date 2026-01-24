Rayo Vallecano vs Osasuna (1-3)
Iker Muñoz: "Ahora es cuando tenemos que apretar más"

Iker-Muñoz
18:00 - 20:00

Iker Muñoz. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"

Última actualización

Iker Muñoz se ha mostrado crítico tras vencer al Rayo fuera de casa. Ha señalado que no pueden relajarse y que, después de la victoria, es el momento de exigir un punto más al equipo para dar continuidad a la buena racha.

