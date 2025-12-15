“Merkatura joateko dirua daukagu”, ohartarazi du Braulio Vazquezek
Taldea neguko merkatuan berrindartzeko lanean ari dela baieztatu du Osasunako kirol zuzendariak, hala ere, gaur egungo merkatuaren konplexutasuna onartu du.
“Merkatura joateko dirua daukagu”, adierazi du Braulio Vazquez Osasunako kirol zuzendariak. Taldea neguko merkatuan berrindartzeko lanean ari dela baieztatu du, hala ere, gaur egungo merkatuaren konplexutasuna onartu du adibide zehatz bat jarriz. “Erdiko atzelari bat oso aurreratuta genuen, dena itxita, baina mutil hori jokatzen hasi zen eta oso ongi ari da, gainera, orain fitxaketa egitea ezinezkoa izanen da”, azaldu du Brauliok.
Beste alde batetik, lehen mailan jarraitzeak izango duen izugarrizko zailtasuna aitortu du ere talde nafarraren kirol zuzendariak, Iñigo Perezek, Rayo Vallecanoko entrenatzailea, errandako hitzak errepikatuz: “Odoletan sinatzen dut, azken jardunaldiko azken minutuan salbatzea, aurten oso zaila izango baita”.
Zentzu honetan, Vazquezek zorrotz hitz egin du, zuzeneko aurkarien indar ekonomikoa seinalatuz, horietatik anitz inbertsio funtsen esku, Osasunak heldu ezin dituen “kapitalen zabalkuntzak” egiten dituztelako.
Taldeak dauzkan mugen arren, Osasunak bermeekin joko du merkatura. “Salmenta garrantzitsu bat egin dugu (Areso) eta merkatura joateko dirua daukagu, gure mugen barnean”, berretsi du Brauliok.
