Braulio Vázquez avisa: “Tenemos dinero para ir al mercado”
Braulio Vázquez ha avisado sobre la situación de Osasuna: “Tenemos dinero para ir al mercado”. El director deportivo de Osasuna ha afirmado que el club trabaja para reforzar la plantilla en este mercado de invierno. Sin embargo, también ha reconocido la complejidad del mercado actual con un ejemplo concreto. “teníamos un central muy avanzado, todo cerrado, pero ese chico empezó a jugar y está jugando muy bien, además, es imposible que se haga”, ha explicado Braulio.
El director deportivo del club navarro ha destacado también, la enorme dificultad que presentará la lucha por la salvación esta temporada, suscribiendo unas palabras de Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano: “Firmo, en sangre, salvarme en el último minuto de la última jornada, porque este año va a ser muy complicada la salvación”.
En este sentido, Vázquez ha sido tajante al respecto, señalando la fortaleza económica de rivales directos, muchos en manos de fondos de inversión que realizan “ampliaciones de capitales” que Osasuna no puede acometer.
A pesar de las limitaciones, el club navarro acudirá al mercado con garantías. “Hemos hecho un traspaso importante (Areso) y tenemos dinero para poder ir al mercado, dentro de nuestras limitaciones”, ha confirmado Braulio.
Te puede interesar
Lisci: "Hemos hecho el partido que tocaba; el quipo ha hecho un partidazo, han hecho casi todo lo que les he pedido"
Osasuna ha perdido 2-0 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, Alessio Lisci ha señalado que el equipo ha estado bien, con algunos errores, pero que han cumplido con lo pedido.
El muro de Osasuna no aguanta el ataque del Barcelona (2-0)
Los rojillos lo han dado todo en defensa ante un equipo que se ha acercado constantemente a su área hasta que Raphinha ha marcado los dos goles de la victoria.
Lisci: "Todo puede pasar en el fútbol y lo vamos a intentar ante el Barcelona"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Barcelona el sábado, en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Sabe que el Barça es un rival duro, pero espera seguir con las buenas sensaciones que ha dado el equipo los últimos partidos.
Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz y Arguibide podrán jugar ante el FC Barcelona, el sábado
Los cuatro jugadores de Osasuna terminaron con problemas físicos el partido del pasado lunes, contra el Levante, pero podrán estar disponibles para Alessio Lisci en el encuentro del Camp Nou.
Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0)
El conjunto rojillo ha firmado una actuación convincente en un duelo directo por la permanencia que ha dejado al Levante aún más tocado.
Víctor Muñoz: ''Tanto la afición como el equipo se merecían una victoria''
El jugador de Osasuna Víctor Muñoz marcó el primero de los dos goles que dieron la victoria al conjunto navarro. Así ha analizado el encuentro el futbolista catalán.
Osasuna blinda al veloz atacante canterano Alykall Doumbia hasta 2029
Además, el club rojillo podrá prorrogar la vinculación dos campañas adicionales hasta el 2031. La cláusula de rescisión del jugador será de 20 millones, incrementándose a los 40 si forma parte del primer equipo.
Valentin Rosier entrena con sus compañeros, en Tajonar
El jugador de Osasuna ha podido ejercitarse con el grupo, tras más de mes y medio lesionado; así, podría reaparecer el próximo lunes, en el partido ante el Levante.
Lisci se muestra crítico con su equipo a pesar de la victoria y la clasificación
"A balón parado teníamos que haber estado mucho más centrados, proque al final hemos vuelto abrir el partido en balón parado y segundas jugadas. No estoy contento con la gestión de la ventaja, por supuesto", ha dicho el entrenador rojillo tras ganar al Ebro.