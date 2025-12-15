Braulio Vázquez avisa: “Tenemos dinero para ir al mercado”

Braulio Vázquez ha avisado sobre la situación de Osasuna: “Tenemos dinero para ir al mercado”. El director deportivo de Osasuna ha afirmado que el club trabaja para reforzar la plantilla en este mercado de invierno. Sin embargo, también ha reconocido la complejidad del mercado actual con un ejemplo concreto. “teníamos un central muy avanzado, todo cerrado, pero ese chico empezó a jugar y está jugando muy bien, además, es imposible que se haga”, ha explicado Braulio.

El director deportivo del club navarro ha destacado también, la enorme dificultad que presentará la lucha por la salvación esta temporada, suscribiendo unas palabras de Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano: “Firmo, en sangre, salvarme en el último minuto de la última jornada, porque este año va a ser muy complicada la salvación”.

En este sentido, Vázquez ha sido tajante al respecto, señalando la fortaleza económica de rivales directos, muchos en manos de fondos de inversión que realizan “ampliaciones de capitales” que Osasuna no puede acometer.

A pesar de las limitaciones, el club navarro acudirá al mercado con garantías. “Hemos hecho un traspaso importante (Areso) y tenemos dinero para poder ir al mercado, dentro de nuestras limitaciones”, ha confirmado Braulio.