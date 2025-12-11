Boyomok, Lucas Torrok, Aimar Orozek eta Arguibidek Bartzelonaren aurka jokatu ahalko dute, larunbatean
Osasunako lau jokalariek arazo fisikoak zituztela amaitu zuten Levanteren aurkako partida, aurreko astelehenean, baina Alessio Liscirendako eskuragarri egonen dira, Camp Noun jokatuko den partidan.
Boyomok, Lucas Torrok, Aimar Orozek eta Arguibidek Osasunarekin Bartzelonaren aurkako partida jokatu ahalko dute, larunbat honetan 18:etik aurrera, Camp Noun. Lau jokalariek arazo fisikoak zituztela amaitu zuten Levanteren aurkako partida, aurreko astelehenean, baina Alessio Liscirentzat eskuragarri egonen dira, Bartzelonaren aurkako partidarako.
Gainera, Iker Benitok lesioaren sendatze prozesuarekin jarraitu du, eta Kike Barjak berriz, bere lan programatuaren plan espezifikoarekin jarraitu du. Beste alde batetik, Aitor Fernandezek ez du entrenamenduan parte hartu, sukarraren ondorioz. Osasuna Promesas taldeko jokalariak diren Stamatakisek, Unai Santosek eta Roberto Arroyok, berriz, entrenamendua osatu dute.
Partida horren ondoren, Osasuna Huescara bidaiatuko da, hurrengo asteazkenean, Errege Kopako final hamaseirenak jokatzeko; eta 20an, larunbata, urtea itxiko du Alavesen aurkako partidarekin, Sadarren.
Iñigo Argibide: ''Amets bat izan da titularra izatea, eta gainera, irabazi dugu''
Iñigo Argibide Osasunako jokalaria pozik agertu da Levanteri irabazi ostean. Titular izatea amets bat izan dela berretsi du, berriz errepikatzea espero duela esateaz gain.
Osasunak garaipen sendoa lortu du Levanteren aurka, Sadarren (2-0)
Talde gorritxoak partida tinkoa sinatu du mailari eusteko lehia zuzenean, eta Levante are ukituago utzi du.
Osasunak Alykall Doumbia harrobiko aurrelari azkarrari kontratua 2029ra arte berritu dio
Gainera, talde gorritxoak 2031ra arte luzatu ahal izango du lotura profesionala. Jokalariaren etete-klausula 20 milioikoa izango da, eta 40 milioira igoko da lehen taldeko kide bada.
Valentin Rosierrek bere taldekideekin entrenatu du, Taxoaren
Osasunako jokalariak taldearekin entrenatu ahal izan du, hilabete eta erdi baino gehiago lesionatuta eman ondoren; horrela, hurrengo astelehenean berragertu ahalko litzateke, Levanteren aurkako partiduan.
Lisci kritiko agertu da bere taldearekin, garaipena eta sailkapena lortu arren
"Geldikako jokaldietan askoz kontzentratuago egon behar gara, partida berriro irekitzen utzi dugu baloi geldian eta bigarren jokaldietan. Ez nago pozik abantailaren kudeaketarekin, noski", azpimarrtu du gorritxoen entrenatzaileak Ebrori irabazi ondoren.
Errege Kopako Ebro vs Osasuna kanporaketako laburpena eta golak (3-5)
Osasunak Ebro kanporatu du, txapelketako bigarren kanporaketan, eta final zortzirenetarako sailkatu da. Raul Garcia de Harok bi gol sartu ditu, eta Moi Gomezek, Sheraldo Beckerrek eta Victor Muñozek, bana.
Osasunak Ebro menderatu du (3-5), kanporaketa bizi-bizian, eta Errege Kopako final hamaseirenetan da
Aragoiko taldeak hartu du aurrea, lehen zatiko azken jokaldian, baina, bigarren zatian, Osasunak, Raul Garciak sartutako bi golen eta Moi Gomezek, Beckerrek eta Victor Muñozek ere sartutako hiruren bidez, garaipena eskuratu du.
Kamerunek Enzo Boyomo deitu du Afrikako Kopa jokatzeko
Horrela, Osasunak ez du Boyomo eskuragarri izanen gutxienez Alavesen aurkako partidan, abenduaren 20an. Afrikako Kopa Marokon jokatuko da abenduaren 21etik urtarrilaren 18ra arte.
Lisci: ''Moncayolak eta Aimar Orozek ez dute Ebroren aurkako neurketa jokatuko, arriskurik ez hartzeko''
Kopako aurkariari buruz, Osasunako entrenatzaileak esan du "talde oso lehiakorra" dela, "oso futbolari onekin". "Oso serio hartu behar dugu, talde fisikoa eta geldikako baloietan ona delako. Ez zaude sekula eroso horrelako taldeen aurka", ohartarazi du.