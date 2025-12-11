EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Boyomok, Lucas Torrok, Aimar Orozek eta Arguibidek Bartzelonaren aurka jokatu ahalko dute, larunbatean

Osasunako lau jokalariek arazo fisikoak zituztela amaitu zuten Levanteren aurkako partida, aurreko astelehenean, baina Alessio Liscirendako eskuragarri egonen dira, Camp Noun jokatuko den partidan.

Aimar Oroz (Osasuna).
Aimar Oroz minduta
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Boyomok, Lucas Torrok, Aimar Orozek eta Arguibidek Osasunarekin Bartzelonaren aurkako partida jokatu ahalko dute, larunbat honetan 18:etik aurrera, Camp Noun. Lau jokalariek arazo fisikoak zituztela amaitu zuten Levanteren aurkako partida, aurreko astelehenean, baina Alessio Liscirentzat eskuragarri egonen dira, Bartzelonaren aurkako partidarako.

Gainera, Iker Benitok lesioaren sendatze prozesuarekin jarraitu du, eta Kike Barjak berriz, bere lan programatuaren plan espezifikoarekin jarraitu du. Beste alde batetik, Aitor Fernandezek ez du entrenamenduan parte hartu, sukarraren ondorioz. Osasuna Promesas taldeko jokalariak diren Stamatakisek, Unai Santosek eta Roberto Arroyok, berriz, entrenamendua osatu dute.

Partida horren ondoren, Osasuna Huescara bidaiatuko da, hurrengo asteazkenean, Errege Kopako final hamaseirenak jokatzeko; eta 20an, larunbata, urtea itxiko du Alavesen aurkako partidarekin, Sadarren.

FC Bartzelona EA Sports Liga Osasuna

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X