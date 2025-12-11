Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz y Arguibide podrán jugar ante el FC Barcelona, el sábado

Enzo Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz e Iñigo Arguibide podrán jugar con Osasuna en el partido que enfrentará, este sábado, desde las 18:30 horas, al conjunto navarro con el FC Barcelona, en el Camp Nou. Los cuatro jugadores terminaron con problemas físicos el encuentro del pasado lunes, contra el Levante, pero podrán estar disponibles para Alessio Lisci en el choque de Barcelona.

Además, Iker Benito ha continuado con el proceso de recuperación de su lesión, mientras que Kike Barja ha continuado con su plan específico de trabajo programado. Por su parte, Aitor Fernández no ha participado, a causa de un proceso febril. Los jugadores de Osasuna Promesas Stamatakis, Unai Santos y Roberto Arroyo han completado la sesión.

Tras este partido, Osasuna viajará, el próximo miércoles, a Huesca para la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey; el sábado 20, cerrará el año recibiendo al Alavés.