Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz y Arguibide podrán jugar ante el FC Barcelona, el sábado
Enzo Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz e Iñigo Arguibide podrán jugar con Osasuna en el partido que enfrentará, este sábado, desde las 18:30 horas, al conjunto navarro con el FC Barcelona, en el Camp Nou. Los cuatro jugadores terminaron con problemas físicos el encuentro del pasado lunes, contra el Levante, pero podrán estar disponibles para Alessio Lisci en el choque de Barcelona.
Además, Iker Benito ha continuado con el proceso de recuperación de su lesión, mientras que Kike Barja ha continuado con su plan específico de trabajo programado. Por su parte, Aitor Fernández no ha participado, a causa de un proceso febril. Los jugadores de Osasuna Promesas Stamatakis, Unai Santos y Roberto Arroyo han completado la sesión.
Tras este partido, Osasuna viajará, el próximo miércoles, a Huesca para la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey; el sábado 20, cerrará el año recibiendo al Alavés.
Te puede interesar
Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0)
El conjunto rojillo ha firmado una actuación convincente en un duelo directo por la permanencia que ha dejado al Levante aún más tocado.
Víctor Muñoz: ''Tanto la afición como el equipo se merecían una victoria''
El jugador de Osasuna Víctor Muñoz marcó el primero de los dos goles que dieron la victoria al conjunto navarro. Así ha analizado el encuentro el futbolista catalán.
Osasuna blinda al veloz atacante canterano Alykall Doumbia hasta 2029
Además, el club rojillo podrá prorrogar la vinculación dos campañas adicionales hasta el 2031. La cláusula de rescisión del jugador será de 20 millones, incrementándose a los 40 si forma parte del primer equipo.
Valentin Rosier entrena con sus compañeros, en Tajonar
El jugador de Osasuna ha podido ejercitarse con el grupo, tras más de mes y medio lesionado; así, podría reaparecer el próximo lunes, en el partido ante el Levante.
Lisci se muestra crítico con su equipo a pesar de la victoria y la clasificación
"A balón parado teníamos que haber estado mucho más centrados, proque al final hemos vuelto abrir el partido en balón parado y segundas jugadas. No estoy contento con la gestión de la ventaja, por supuesto", ha dicho el entrenador rojillo tras ganar al Ebro.
Resumen y goles del partido de Copa del Rey Ebro vs. Osasuna (3-5)
Osasuna se ha clasificado para dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras superar, en la segunda eliminatoria, al Ebro, por 3-5. Raúl García ha marcado dos goles, y los demás han sido de Moi Gómez, Sheraldo Becker y Víctor Muñoz.
Osasuna supera al Ebro en una eliminatoria vibrante (3-5), y pasa a dieciseisavos de final de la Copa del Rey
El equipo aragonés se ha adelantado justo antes del descanso, pero, en el segundo tiempo, Osasuna, con dos goles de Raúl García y otros tres de Moi Gómez, Becker y Víctor Muñoz, ha conseguido la victoria.
Camerún convoca a Enzo Boyomo para la Copa de África
Osasuna, de esta manera, no podrá contar con el jugador al menos en el partido ante el Alavés, del 20 de diciembre. La Copa de África se disputa en Marruecos desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero.
Lisci: ''Moncayola y Aimar Oroz no viajarán y no jugarán ante el Ebro por precaución''
Sobre el rival de Copa, el entrenador rojillo ha afirmado que "es un equipo muy competitivo, con muy buenos futbolistas". "Nos lo tenemos que tomar muy en serio porque es físico y bueno a balón parado. No estás nunca cómodo contra equipos así".