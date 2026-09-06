El Eibar amplía su buena racha ganando con holgura al Granada en Ipurua (3-0)

El Eibar está viviendo un momento dulce. El conjunto armero ha sumado su tercera victoria de la temporada tras ganar con holgura 3-0 al Granada en Ipurua. Los goleadores del partido han sido Iván Gil y Adu Ares en la primera mitad, mientras que Jon Guruzeta ha cerrado la victoria en la segunda mitad. Es el tercer triunfo consecutivo del Eibar, que suma 9 puntos en su casillero y se asienta en los puestos nobles de LaLiga Hypermotion.

Jokin Aranbarri ha presentado dos cambios con respecto al ‘once’ que logró la victoria en Andorra el pasado fin de semana. Adu Ares ha ocupado el lugar del expulsado Magunazelaia, mientras que Jon Bautista ha sido la referencia del equipo en vez de Javi Martón.