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El Eibar amplía su buena racha ganando con holgura al Granada en Ipurua (3-0)

Tercer triunfo consecutivo de los armeros en tras cuatro jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion, que sirve para asentarse en la zona noble de la tabla. Los goleadores han sido Ivan Gil, Adu Ares y Jon Guruzeta.

El EIbar celebra el gol de Adu Ares ante el Granada.
El Eibar celebra el gol de Adu Ares ante el Granada. Foto: SD Eibar.
Euskaraz irakurri: Eibarrek bere bolada ona luzatu du Granadari aise irabazita Ipuruan (3-0)
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar está viviendo un momento dulce. El conjunto armero ha sumado su tercera victoria de la temporada tras ganar con holgura 3-0 al Granada en Ipurua. Los goleadores del partido han sido Iván Gil y Adu Ares en la primera mitad, mientras que Jon Guruzeta ha cerrado la victoria en la segunda mitad. Es el tercer triunfo consecutivo del Eibar, que suma 9 puntos en su casillero y se asienta en los puestos nobles de LaLiga Hypermotion.

Jokin Aranbarri ha presentado dos cambios con respecto al ‘once’ que logró la victoria en Andorra el pasado fin de semana. Adu Ares ha ocupado el lugar del expulsado Magunazelaia, mientras que Jon Bautista ha sido la referencia del equipo en vez de Javi Martón.

Resumen del partido:

Así, el Eibar ha empezado el partido de forma inmejorable. Tras un primer intento de Adu Ares, Ivan Gil ha adelantado al conjunto armero en el 8’, con un disparo potente desde la frontal.

Gol de Iván Gil (1-0):

El segundo gol eibartarra ha llegado al borde del descanso, cuando Adu Ares ha definido de forma muy elegante desde dentro del área. 2-0 al descanso.

Gol de Adu Ares (2-0):

La sentencia ha llegado en el minuto 58. Jon Guruzeta ha aprovechado a las mil maravillas un centro raso de Álvaro Rodríguez desde la derecha.

Gol de Jon Guruzeta (3-0):

En el tramo final Jair Amador, que entro al descanso, ha visto la roja directa al intentar jugar el balón de forma peligrosa.

Roja a Jair Amador:

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion Goles Estadio Ipurua

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