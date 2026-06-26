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El Eibar ficha a la delantera Thirsa de Meester hasta 2028

La internacional belga sub-23 llega procedente del KRC Genk Ladies para reforzar el ataque armero.
El Eibar femenino ficha a la delantera belga Thirsa de Meester
De Meester posa con la camiseta armera. Foto: SD Eibar.
Euskaraz irakurri: Eibarrek Thirsa de Meester aurrealdea fitxatu du 2028ra arte
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KIROLAK EITB

Última actualización

La SD Eibar ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Thirsa de Meester (2006) hasta 2028. La joven extremo belga llega al conjunto armero procedente del KRC Genk Ladies, donde ha continuado creciendo y sumando experiencia en la máxima categoría del fútbol belga.

Internacional con la selección de Bélgica sub-23, Thirsa de Meester destaca por su descaro, velocidad y capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo. La atacante cuenta con una notable habilidad para desequilibrar en situaciones ofensivas y generar ocasiones de peligro.

A pesar de su edad, ya acumula minutos en la Superliga belga. Su llegada al conjunto armero supone su primera experiencia fuera del fútbol belga.

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