Aitana Zumarraga (Pamplona, 2001) se convierte en nuevo fichaje de la SD Eibar. La defensa, que llega procedente del Alhama CF ElPozo, reforzará el lateral derecho del equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea, según ha informado el conjunto armero en una nota.

Formada en el Club Deportivo Amigó y en el Mulier Fútbol Club Navarra, Aitana cuenta con una amplia trayectoria en Osasuna, donde disputó 160 encuentros, incluyendo varias participaciones en los play-off de ascenso a Liga F.

Tras seis temporadas en el conjunto rojillo, el pasado verano se incorporó al Alhama CF ElPozo para dar el salto a la máxima categoría. En el conjunto murciano disputó 1978 minutos en 25 encuentros.

Aitana llega a Eibar para afrontar su segunda temporada en Liga F y firma con el conjunto armero hasta junio de 2027.