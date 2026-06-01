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Iñaki Goikoetxea seguirá entrenando al Eibar la próxima temporada

El equipo armero ha logrado la permanencia en la Liga F, por lo que completará su cuarta temporada en la máxima categoría.
Iñaki Goikoetxea, Eibarko entrenatzailea
Iñaki Goikoetxea, entrenador del Eibar
Euskaraz irakurri: Iñaki Goikoetxeak Eibar entrenatzen jarraituko du datorren denboraldian
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KIROLAK EITB

Última actualización

Iñaki Goikoetxea continurá una temporada más al frente del primer equipo femenino del Eibar, tras lograr la permanencia del equipo armero en Liga F.

La entidad armera valora positivamente el trabajo realizado por el técnico en una campaña marcada por la reconstrucción de plantilla y la apuesta por jugadoras jóvenes. 

El Eibar ha conseguido asegurar un año más su presencia en Liga F por cuarta temporada consecutiva.

 

SD Eibar

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