Iñaki Goikoetxea seguirá entrenando al Eibar la próxima temporada

Iñaki Goikoetxea continurá una temporada más al frente del primer equipo femenino del Eibar, tras lograr la permanencia del equipo armero en Liga F.

La entidad armera valora positivamente el trabajo realizado por el técnico en una campaña marcada por la reconstrucción de plantilla y la apuesta por jugadoras jóvenes.

El Eibar ha conseguido asegurar un año más su presencia en Liga F por cuarta temporada consecutiva.