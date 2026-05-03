El Eibar se frena en Ipurua ante un Málaga más efectivo (2-4)
El Eibar sufrió una dura derrota en Ipurua (2-4) ante un Málaga que fue de menos a más y acabó imponiendo su ritmo en la segunda mitad. El conjunto armero, que acumulaba diez jornadas sin perder, encajó su tercera derrota como local en un partido clave en la lucha por la promoción
El encuentro comenzó cuesta arriba para los guipuzcoanos, con un penalti tempranero transformado por Chupe en el minuto 8 (0-1).
Sin embargo, el Eibar reaccionó con rapidez y logró empatar en el 19 gracias a Sergio Álvarez, tras una jugada embarullada en el área rival (1-1).
Los locales incluso lograron adelantarse en el minuto 31 con un tanto de Corpas, culminando una acción iniciada por Bautista (2-1). Pese a ello, el Málaga ya mostraba señales de peligro constantes antes del descanso.
Tras la reanudación, el dominio visitante fue creciendo. El Málaga encerró al Eibar y terminó encontrando premio: Adrián Niño empató en el 65 tras un despiste defensivo (2-2).
Poco después Darko culminó la remontada con el tercer tanto (2-3).
El golpe definitivo llegó en el minuto 83, cuando Adrián Niño firmó su doblete tras una gran asistencia de Joaquín, cerrando el 2-4 final.
Con este resultado, el Eibar pierde terreno en la clasificación y ve cómo el Málaga le supera en la tabla, ocupando posiciones de promoción.
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