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El Eibar se frena en Ipurua ante un Málaga más efectivo (2-4)

El equipo armero ha visto truncada su racha de diez partidos invicto tras caer en casa frente al Málaga en un duelo directo por la promoción. Los locales, que llegaron a remontar en la primera mitad, terminaron superados por la insistencia visitante.
eibar vs Malaga
Eibar vs. Málaga Foto: @SDEibar
Euskaraz irakurri: Eibarren bolada ona eten du Malagak Ipuruan (2-4)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar sufrió una dura derrota en Ipurua (2-4) ante un Málaga que fue de menos a más y acabó imponiendo su ritmo en la segunda mitad. El conjunto armero, que acumulaba diez jornadas sin perder, encajó su tercera derrota como local en un partido clave en la lucha por la promoción

El encuentro comenzó cuesta arriba para los guipuzcoanos, con un penalti tempranero transformado por Chupe en el minuto 8 (0-1).

Sin embargo, el Eibar reaccionó con rapidez y logró empatar en el 19 gracias a Sergio Álvarez, tras una jugada embarullada en el área rival (1-1).

Los locales incluso lograron adelantarse en el minuto 31 con un tanto de Corpas, culminando una acción iniciada por Bautista (2-1). Pese a ello, el Málaga ya mostraba señales de peligro constantes antes del descanso.

Tras la reanudación, el dominio visitante fue creciendo. El Málaga encerró al Eibar y terminó encontrando premio: Adrián Niño empató en el 65 tras un despiste defensivo (2-2). 

Poco después Darko culminó la remontada con el tercer tanto (2-3).

El golpe definitivo llegó en el minuto 83, cuando Adrián Niño firmó su doblete tras una gran asistencia de Joaquín, cerrando el 2-4 final.

Con este resultado, el Eibar pierde terreno en la clasificación y ve cómo el Málaga le supera en la tabla, ocupando posiciones de promoción.

SD Eibar LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua

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