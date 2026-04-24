Bautistak igoera postuetarantz gidatu du Eibar Albaceten (0-3)
Aurrelari armaginaren 'hat-trick' batek garaipena eman dio talde gipuzkoarrari, play-off postuetan kokatuz.
Jon Bautista aurrelariak sartutako hiru golek garaipen handia eman diote Eibarri ostiral honetan Albaceteren aurka (0-3), Carlos Belmonte futbol-zelaian jokatu den Hypermotion Ligako 37. jardunaldiko partidan. Talde armaginak 10 jardunaldi jarraian daramatza galdu gabe, eta, une behin behingoz, sailkapeneko bosgarren postuan jarri da, igoera lortzeko lehian.
Norgehiagoka biziro hasi da, etxekoen eta bisitarien baloi jabetza luzeekin, baina trantsizioetan gehiegi arriskatu gabe. Eibar izan da kolpea eman duen lehena, bederatzi minuturen buruan. Bautistak areaz kanpotik zartako bikaina lotu du lehen gola sartzeko (0-1).
Bi minutu beranduago, Madak ezkerretik egindako erdiraketa bati esker, Bautistak, berriro ere, buruz, aldea handitu du markagailuan (0-2).
Bigarren zatian, Jefte aldea murrizteko zorian egon da, langan jo duen erremate batekin.
Aukera argia izan da baita ere Aranbarriren jokaldia, non baloia area erdian erori zaion, baina langa gainetik jaurtita alferrik galdu du aukera.
Euskaldunen epaia 70. minutuan iritsi da, Alvaro Rodriguezek etxekoen defentsaren bizkarrera egindako pase sakon baten ondoren. Bautistak baliatu du, Lizoainen irteeraren aurrean, baloia pikatu eta bere 'hat-trick'a lortzeko (0-3).
Zure interesekoa izan daiteke
Peru Nolaskoainek bihurdura larria du orkatilan, eta Jon Guruzetak gihar-lesioa
Eibarreko bi jokalariak tratamenduan daude jada, gaitzak sendatzeko.
Sufrituta irabazi dio Eibarrek Huescari Ipuruan (2-1)
Armaginek bolada onean jarraitzen dute, eta Martonen eta Sergio Alvarezen golei esker nagusitu dira.
Sergio Alvarezek kontratua berritu du 2028ra arte
Erdilari asturiarrak 30 partida baino gehiago jokatu ditu denboraldi honetan, 250 partida ofizialetara iritsiz.
Eibarrek puntu bat eskuratu du Valladoliden, eta zortzi partida jarraian daramatza galdu gabe (0-0)
Beñat San Joseren taldeak berdinketa lortu du Jose Zorrillan, eta, hala, zortzigarren postuan amaitu du Hypermotion Ligako 35. jardunaldia. Jokoan izandako azken hogeita lau puntuetatik, euskal taldeak hogei bereganatu ditu.
Eibarrek laugarren garaipena jarraian lortu du Ceutaren aurka (3-0)
Armaginek zazpi jardunaldi jarraian daramatzate puntuak lortzen, eta play-off postuak lortzeko lehian sartu dira.
Eibarrek amaiera eman dio bolada txarrari, Costa Adeje Teneriferen aurka puntu garrantzitsua lortuta (0-0)
Eibarrek balio handiko puntua bereganatu du gaur Costa Adeje Tenerife ligako laugarren sailkatuaren aurka, defentsan talde lan bikaina eginda. Horrenbestez, armaginek bederatzi porroteko bolada txarra eten dute, eta horrek lasaitasuna emango die hurrengo neurketei konfiantza gehiagorekin aurre egiteko.
Anaitz Arbilla: “Taldea prest dago osteguneko partidari aurre egiteko"
Anaitz Arbillak prentsaurrekoa eman du ostegunean Sanseren aurka jokatuko duen partidari begira taldea nola dabilen azaltzeko. Jokalari nafarrak taldeak azkeneko boladan izan duen hobekuntza nabarmendu du.
Eibar igotzeko postuetara begira jarri da, Las Palmas garaituta (3-1)
Kanarietako taldearena izan da baloiaren jabetza, baina armaginak askoz eraginkorragoak izan dira areatan. Javi Marton funtsezkoa izan da garaipena lortzeko, bi gol sartu baititu.
Burua altxatu ezinik segitzen du Eibarrek (2-1)
Eibarrek 2-1 galdu du Deportivoren aurka Coruñan jokatu duen partida, Iara Lacostak egin duen golari esker markagailuan aurreratu bada ere. Horrenbestez, bederatzigarren porrota jarraian jaso dute armaginek.