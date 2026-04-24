HYPERMOTION LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bautistak igoera postuetarantz gidatu du Eibar Albaceten (0-3)

Aurrelari armaginaren 'hat-trick' batek garaipena eman dio talde gipuzkoarrari, play-off postuetan kokatuz.

Eibar
Bautista eta Arbilla gol bat ospatzen. Argazkia: Eibar
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Bautista aurrelariak sartutako hiru golek garaipen handia eman diote Eibarri ostiral honetan Albaceteren aurka (0-3), Carlos Belmonte futbol-zelaian jokatu den Hypermotion Ligako 37. jardunaldiko partidan. Talde armaginak 10 jardunaldi jarraian daramatza galdu gabe, eta, une behin behingoz, sailkapeneko bosgarren postuan jarri da, igoera lortzeko lehian.

Norgehiagoka biziro hasi da, etxekoen eta bisitarien baloi jabetza luzeekin, baina trantsizioetan gehiegi arriskatu gabe. Eibar izan da kolpea eman duen lehena, bederatzi minuturen buruan. Bautistak areaz kanpotik zartako bikaina lotu du lehen gola sartzeko (0-1).

Bi minutu beranduago, Madak ezkerretik egindako erdiraketa bati esker, Bautistak, berriro ere, buruz, aldea handitu du markagailuan (0-2).

Bigarren zatian, Jefte aldea murrizteko zorian egon da, langan jo duen erremate batekin.

Aukera argia izan da baita ere Aranbarriren jokaldia, non baloia area erdian erori zaion, baina langa gainetik jaurtita alferrik galdu du aukera.

Euskaldunen epaia 70. minutuan iritsi da, Alvaro Rodriguezek etxekoen defentsaren bizkarrera egindako pase sakon baten ondoren. Bautistak baliatu du, Lizoainen irteeraren aurrean, baloia pikatu eta bere 'hat-trick'a lortzeko (0-3).

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga Golak

