Bautista guía al Eibar hacia la pelea por el ascenso en Albacete (0-3)

En el segundo acto, Jefté ha estado a punto de recortar distancias con un remate de cabeza que se ha estrellado en el larguero.

También ha sido clara la acción que ha protagonizado Arambarri, tras una jugada embarullada, en la que le ha caído el balón en el corazón del área y ha desaprovechado con un lanzamiento alto, por encima del larguero.

La sentencia vasca ha llegado en el minuto 70 después de un pase en profundidad de Álvaro Rodríguez a la espalda de la defensa local que ha aprovechado Bautista para, ante la salida de Lizoain, picar el balón y lograr su hat-trick (0-3).