Bautista guía al Eibar hacia la pelea por el ascenso en Albacete (0-3)
Tres goles del delantero Jon Bautista han dado al Eibar una gran victoria este viernes ante el Albacete (0-3) en el partido de la 37ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Carlos Belmonte. El conjunto armero suma 10 jornadas consecutivas puntuando, y se coloca, momentáneamente, en la quinta posición de la clasificación, en plena pelea por el ascenso.
El choque ha comenzado de manera intensa, con posesiones muy largas de locales y visitantes, pero sin arriesgar en demasiado en las transiciones. El que primero en golpear ha sido el Eibar, a los nueve minutos. Un reverso de Bautista, en la frontal del área, le ha permitido soltar un latigazo desde fuera del área que ha sorprendido a Lizoain (0-1).
Y dos minutos más tarde, un centro desde la izquierda de Mada ha permitido a Bautista, otra vez, y de cabeza, ampliar distancias en el marcador (0-2).
En el segundo acto, Jefté ha estado a punto de recortar distancias con un remate de cabeza que se ha estrellado en el larguero.
También ha sido clara la acción que ha protagonizado Arambarri, tras una jugada embarullada, en la que le ha caído el balón en el corazón del área y ha desaprovechado con un lanzamiento alto, por encima del larguero.
La sentencia vasca ha llegado en el minuto 70 después de un pase en profundidad de Álvaro Rodríguez a la espalda de la defensa local que ha aprovechado Bautista para, ante la salida de Lizoain, picar el balón y lograr su hat-trick (0-3).
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