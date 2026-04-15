Sergio Álvarez renueva con el Eibar hasta el 2028

SD Eibar y Sergio Álvarez han alcanzado un acuerdo para extender su contrato hasta junio de 2028. El futbolista, que comenzó su andadura en Ipurua en 2018, lleva nueve temporadas en el equipo armero, convirtiéndose en una figura clave dentro del vestuario. Desde el club han destacado que esta renovación “ha prolongado una trayectoria que ya forma parte de la historia reciente del club”.

A sus 34 años, el centrocampista ha sumado, en esta temporada, 32 partidos, 26 como titular y más de 2.317 minutos de juego. Sin embargo, su aportación ha ido más allá de lo estadístico. La entidad ha subrayado que el jugador "representa una forma de entender el fútbol y el Eibar", poniendo en valor su “compromiso y regularidad diaria”.

Con más de 250 partidos oficiales disputados, Sergio Álvarez ha consolidado su papel dentro y fuera del terreno de juego. La renovación responde, según el club, a la “apuesta por la continuidad, la experiencia y el liderazgo ", elementos que consideran fundamentales para el desarrollo de las próximas temporadas.