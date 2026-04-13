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El Eibar saca un punto en Valladolid y suma ya ocho partidos consecutivos sin perder (0-0)

Los de Beñat San José han obtenido un empate en el José Zorrilla, y, de esta manera, finaliza la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion en octava posición, a tres puntos de los puestos de play-off. El equipo vasco ha conseguido veinte de los últimos veinticuatro puntos en juego.
Jon Guruzeta (Eibar)
Jon Guruzeta ha sido titular, en Zorrilla. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Eibarrek puntu bat eskuratu du Valladoliden, eta zortzi partida jarraian daramatza galdu gabe (0-0)
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha empatado, 0-0, ante el Valladolid en la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2025-2026, en el estadio José Zorrilla, en Valladolid, este lunes por la noche. De esta manera, los de Beñat San José encadenan ya ocho partidos sin perder, con seis victorias y dos empates y veinte de los últimos veinticuatro puntos en juego, y finalizan la jornada en octava posición, con 55 puntos, a tres de los puestos de play-off.

Valladolid vs. Eibar (0-0): resumen del partido

Ha sido un encuentro muy igualado, en el que el Eibar ha jugado mejor en el segundo tiempo que en el primero. El cuadro armero no ha tenido la brillantez ni la claridad que ha mostrado en otros choques, pero, así y todo, ha sabido mantenerse firme, y se ha llevado un punto que, al término del campeonato, puede ser importante.

En la segunda parte, el árbitro, De Ena, ha señalado inicialmente un penalti sobre Adu Ares, pero, tras consultar la jugada en el VAR, ha decidido anular su primera decisión, y, además, amonestar con tarjeta amarilla al jugador bilbaíno.

El próximo partido del Eibar tendrá lugar el próximo domingo, en Ipurua, ante el Huesca, desde las 18:30 horas.

Ficha técnica

0 - Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Clerc; Ponceau, Juric; Meseguer (Latasa, m. 65), Chuki (Sanseviero, m. 86), Biuk (Peter, m. 75); Marcos André.

0 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Nolaskoain, Jair Jr., Arbilla; Sergio Álvarez, Javi Martínez (Olaetxea, m. 74); Adu Ares (Álvaro Rodríguez, m. 88), Ander Madariaga (Martón, m. 69), Guruzeta (Bautista, m. 88); Corpas.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés). Ha sacado tarjeta amarilla a Iván Alejo, el entrenador Fran Escribá y Peter, del Valladolid, y a Ander Madariaga, Adu Ares, Jair Jr., Arbilla y Olaetxea, del Eibar.

Incidencias: 15 314 espectadoras y espectadores, en el José Zorrilla. 

Fútbol LaLiga Hypermotion SD Eibar

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