El Eibar saca un punto en Valladolid y suma ya ocho partidos consecutivos sin perder (0-0)

Ha sido un encuentro muy igualado, en el que el Eibar ha jugado mejor en el segundo tiempo que en el primero. El cuadro armero no ha tenido la brillantez ni la claridad que ha mostrado en otros choques, pero, así y todo, ha sabido mantenerse firme, y se ha llevado un punto que, al término del campeonato, puede ser importante.

En la segunda parte, el árbitro, De Ena, ha señalado inicialmente un penalti sobre Adu Ares, pero, tras consultar la jugada en el VAR, ha decidido anular su primera decisión, y, además, amonestar con tarjeta amarilla al jugador bilbaíno.

El próximo partido del Eibar tendrá lugar el próximo domingo, en Ipurua, ante el Huesca, desde las 18:30 horas.