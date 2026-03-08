HYPERMOTION LIGA

Eibarrek madarikazioa hautsi eta denboraldiko lehen garaipena lortu du etxetik kanpo (0-1)

Eibarrek denboraldiko lehen garaipena lortu du, Leganesen aurka 0-1 irabazita, Peru Nolaskoainen golari esker.
Argazkia: SD Eibar
EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, Eibarrek Ipuruatik kanpo zuen bolada txarra hautsi du, Hypermotion Ligako 29. jardunaldian Leganes 0-1 mendean hartuta. Talde armaginaren sendotasunak eta talde pepineroaren erasoko argitasun faltak markatutako lehia izan da. Garaipenari esker, Beñat San Joseren taldeak sailkapenaren erdialdean sendotu du bere lekua eta azken jardunaldietan erakusten ari zen goranzko joera berretsi du.

Talde armaginak txukun eta pazientziaz ekin dio partidari, berdegunean ondo kokatuta eta arerioei espaziorik eman gabe. Leganesek ekimena eraman nahi zuen bitartean, Eibar defentsan sendo eta adi agertu da aurkariaren edozein akats baliatzeko asmotan. Lerroak elkartuta eta desorekatu gabe, San Joseren gizonak minutuak igaro ahala hazten joan dira, kolpea emateko une egokiaren zain.

Aukera hori 27. minutuan iritsi da. Lehenik, Javi Martonek izan du gola egiteko abagunea Jon Guruzetaren pase sakon baten ondoren, baina ez du etxeko atezaina gainditzea lortu. Minutu bat geroago, ordea, Leganeseko atezainak ezin izan du 0-1ekoa saihestu: Jose Corpasen korner jaurtiketa Peru Nolaskoainek buruz sare barrura bidali du, burua erabilita lehiatzen ari zen Eibar bat markagailuan aurretik jarriz.

Bigarren zatian, Eibarrek planteamendu bera mantendu du: atzean sendo eta arriskutsu espazioak aurkitzen zituen bakoitzean. Izan ere, armaginen taldeak aukera oso argia izan du partida erabakitzeko, baina Martonek ez du asmatu etxeko atezaina gainditzen area barruan egindako jokaldi bikain baten ondoren.

Minutuek aurrera egin ahala, Leganesek presioa areagotu du, baina Eibarrek sendo eutsi dio, urruneko jaurtiketak bakarrik eginez. Azken txanpan ere, Nolaskoainek bere langaren aurka desbideratu duen erdiraketa batean, Gipuzkoako taldeak abantaila mantentzea lortu du, eta horrela, denboraldiko lehen garaipena ziurtatu du etxetik kanpo.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

