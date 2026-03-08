Eibarrek madarikazioa hautsi eta denboraldiko lehen garaipena lortu du etxetik kanpo (0-1)
Igande honetan, Eibarrek Ipuruatik kanpo zuen bolada txarra hautsi du, Hypermotion Ligako 29. jardunaldian Leganes 0-1 mendean hartuta. Talde armaginaren sendotasunak eta talde pepineroaren erasoko argitasun faltak markatutako lehia izan da. Garaipenari esker, Beñat San Joseren taldeak sailkapenaren erdialdean sendotu du bere lekua eta azken jardunaldietan erakusten ari zen goranzko joera berretsi du.
Talde armaginak txukun eta pazientziaz ekin dio partidari, berdegunean ondo kokatuta eta arerioei espaziorik eman gabe. Leganesek ekimena eraman nahi zuen bitartean, Eibar defentsan sendo eta adi agertu da aurkariaren edozein akats baliatzeko asmotan. Lerroak elkartuta eta desorekatu gabe, San Joseren gizonak minutuak igaro ahala hazten joan dira, kolpea emateko une egokiaren zain.
Aukera hori 27. minutuan iritsi da. Lehenik, Javi Martonek izan du gola egiteko abagunea Jon Guruzetaren pase sakon baten ondoren, baina ez du etxeko atezaina gainditzea lortu. Minutu bat geroago, ordea, Leganeseko atezainak ezin izan du 0-1ekoa saihestu: Jose Corpasen korner jaurtiketa Peru Nolaskoainek buruz sare barrura bidali du, burua erabilita lehiatzen ari zen Eibar bat markagailuan aurretik jarriz.
Bigarren zatian, Eibarrek planteamendu bera mantendu du: atzean sendo eta arriskutsu espazioak aurkitzen zituen bakoitzean. Izan ere, armaginen taldeak aukera oso argia izan du partida erabakitzeko, baina Martonek ez du asmatu etxeko atezaina gainditzen area barruan egindako jokaldi bikain baten ondoren.
Minutuek aurrera egin ahala, Leganesek presioa areagotu du, baina Eibarrek sendo eutsi dio, urruneko jaurtiketak bakarrik eginez. Azken txanpan ere, Nolaskoainek bere langaren aurka desbideratu duen erdiraketa batean, Gipuzkoako taldeak abantaila mantentzea lortu du, eta horrela, denboraldiko lehen garaipena ziurtatu du etxetik kanpo.
Zure interesekoa izan daiteke
Juan Bernat Eibarreko jokalaria, orkatilako bihurdura batekin lesionatuta
Bernatek asteleheneko entrenamenduan jasan zuen bihurdura hau, eskuineko orkatilan.
Jon Guruzetak beste denboraldi batez luzatu du kontratua Eibarrekin
Luzapena dokumentu honetan jasotako klausuletako bat bete delako eman da.
Carmen Alvarezek 2028ra arte berritu du Eibarrekin
Aurrelaria bigarren aldia ari da betetzen Eibarren; 2021ean, Atletico Madrilek utzita ailegatu zen Ipuruara, eta 2024-2025 denboraldian itzuli zen talde armaginera.
Eibarrek seigarren partida irabazi du jarraian, Ipuruan, eta Garitano kolokan utzi du (3-1)
Corpas, Marton eta Adu Aresen golek garaipena eman diete armaginei Cadizen aurka. Gauzak horrela, gora begira jarraitzen dute.
Iñaki Goikoetxea, Eibarren entrenatzailea: "Momentu txarrean gaude, kosta egiten ari zaigu"
F Ligak etenaldia egingo du martxoaren erdialdera arte. Taldeek atseden hartzeaz gainera, dauzkaten indarguneak gogortu eta ahulguneak hobetzeko aprobetxatuko dituzte hurrengo egunak. Eibarren kasua da, Iñaki Goikoetxearen taldeak urrun antzean dauka jaitsiera, baina emaitza txarreko boladan dabil aspaldian.
Eibarrek porrota jaso du Deportivoren aurka eta etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du
Talde armaginak gol bakarragatik galdu du Riazorren, eta bere zelaitik urrun oraindik partidarik irabazi ez duen bigarren mailako talde bakarra da.
Xeber Alkainek Eibar utzi du eta FK Karpaty Lviv talde ukrainarrarekin sinatu du
Futbolari gipuzkoarrak denboraldi eta erdi baino gehiagoz jokatu du Eibarren; 2024ko udan iritsi zen talde armaginera, Alavesetik, eta Eibarreko taldearekin 48 partida ofizial jokatu ditu.
Arene Altonaga: "Urteko azkeneko derbia da, eta motibazio handiarekin eta irabazteko gogoekin gaude"
F Moeve Ligako 21. jardunaldian, Eibarren eta Athleticen arteko derbia igande honetan jokatuko da, 12:00etan. EITBk ETB2n eta kirolakeitb.com bidez emango du partidaren berri. Eibar jaitsierarekiko daukan puntu tartea babesten saiatuko da.
Juan Bernat, SD Eibarreko jokalari berria: "Futbolaria naizela sentitu nahi dut berriro, eta Eibarrek aukera hori eman dit"
SD Eibarrek Juan Bernat aurkeztu du, eta pubalgiarako bigarren ebakuntza egin ostean libre ailegatu da. Atzelari valentziarrak zelaietara itzultzeko gogoa azpimarratu du, nahiz eta oraindik "aste eta erdi" behar duen.