El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante (0-1)

En la segunda mitad el Eibar ha mantenido su planteamiento, firme atrás y peligroso cada vez que encontraba espacios para salir. De hecho, el conjunto armero ha dispuesto de una ocasión clarísima para sentenciar cuando Martón no ha acertado a batir al portero local tras una gran maniobra dentro del área.

Con el paso de los minutos el Leganés ha intensificado su presión, pero el Eibar ha resistido con solidez, concediendo únicamente disparos lejanos. Incluso en el tramo final, en un centro que Nolaskoain ha desviado contra su propio larguero, el conjunto guipuzcoano ha logrado sostener la ventaja para certificar su primera victoria del curso como visitante.