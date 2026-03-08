El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante (0-1)
El Eibar ha roto este domingo su mala racha lejos de Ipurua al imponerse por 0-1 a un gris Leganés en Butarque, en la jornada 29 de la Liga Hypermotion. Ha sido un duelo marcado por la solidez del conjunto armero y la falta de claridad ofensiva del equipo pepinero. El triunfo permite a los de Beñat San José consolidarse en la zona media de la clasificación y confirmar la línea ascendente que venían mostrando en las últimas jornadas.
El conjunto armero ha afrontado el partido con orden y paciencia, bien plantado sobre el terreno de juego y sin conceder espacios. Mientras el Leganés trataba de llevar la iniciativa, el Eibar se ha mostrado sólido en defensa y atento para aprovechar cualquier error rival. Con las líneas juntas y sin descomponerse, los de San José han ido creciendo con el paso de los minutos, esperando el momento adecuado para golpear.
Esa oportunidad ha llegado en el minuto 27, primero la ha tenido Javi Martón tras un pase filtrado de Jon Guruzeta, pero no ha logrado superar al guardameta local. Un minuto después, sin embargo, el portero del Leganés no ha podido evitar el 0-1, cuando Peru Nolaskoain ha cabeceado a la red un saque de esquina botado por José Corpas, adelantando a un Eibar que estaba sabiendo competir con inteligencia.
En la segunda mitad el Eibar ha mantenido su planteamiento, firme atrás y peligroso cada vez que encontraba espacios para salir. De hecho, el conjunto armero ha dispuesto de una ocasión clarísima para sentenciar cuando Martón no ha acertado a batir al portero local tras una gran maniobra dentro del área.
Con el paso de los minutos el Leganés ha intensificado su presión, pero el Eibar ha resistido con solidez, concediendo únicamente disparos lejanos. Incluso en el tramo final, en un centro que Nolaskoain ha desviado contra su propio larguero, el conjunto guipuzcoano ha logrado sostener la ventaja para certificar su primera victoria del curso como visitante.
Te puede interesar
Juan Bernat, del Eibar, lesionado con una torsión de tobillo
Bernat sufrió esa torsión en su tobillo derecho, durante el entrenamiento del lunes.
Jon Guruzeta prorroga su contrato una temporada más con el Eibar
La prórroga se da al cumplirse una de las cláusulas que estaban incluidas en este documento.
Carmen Álvarez renueva con el Eibar hasta 2028
La atacante se encuentra en su segunda etapa en el Eibar; en 2021, llegó a Ipurua como cedida por el Atlético Madrid, y en la temporada 2024-2025 volvió al equipo armero.
El Eibar gana su sexto partido seguido en Ipurua y deja en la cuerda floja a Garitano (3-1)
Los goles de Corpas, Martón y Adu Ares han dado la victoria a los armeros frente al Cádiz para seguir mirando hacia arriba.
Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar: "No estamos en un buen momento, nos está costando una barbaridad"
El balón no volverá a rodar en la Liga F hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Además de descansar, los equipos aprovecharán los próximos días para reforzar sus puntos fuertes y mejorar sus defectos. Es el caso del Eibar, el equipo de Iñaki Goikoetxea está lejos del descenso, pero hace tiempo que está inmerso en una dinámica de malos resultados.
El Eibar cae ante el Deportivo y sigue sin ganar lejos de Ipurua
El conjunto armero ha perdido por la mínima en Riazor y ha prolongado su condición de único equipo de la categoría que todavía no ha ganado lejos de su estadio.
Xeber Alkain deja el Eibar y ficha por el FK Karpaty Lviv, de Ucrania
El futbolista guipuzcoano ha jugado durante más de temporada y media en el Eibar; llegó al equipo armero en el verano de 2024, desde el Alavés, y ha disputado 48 partidos oficiales con el club eibarrés.
Carmen Álvarez y Carla Andrés: "Vamos a ir a por todas, en el derbi ante el Athletic"
El derbi de la 21ª jornada de la Liga F Moeve entre el Eibar y el Athletic Club se jugará este domingo, a las 12:00. EITB retransmitirá el partido a través de ETB2 y kirolakeitb.com. El conjunto armero buscará mantener el colchón de puntos que tiene respecto al descenso.
Juan Bernat, nuevo jugador del SD Eibar: "Queria volver a sentirme futbolista y el Eibar me ha dado esa oportunidad"
El SD Eibar ha presentado a Juan Bernat que llega libre despues de ser operado de pubalgia por segunda vez. El lateral valenciano ha remarcado las ganas que tiene de volver a los terrenos de juego, aunque todavía necesite "semana o semana y media".