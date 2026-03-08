LALIGA HYPERMOTION

El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante (0-1)

El Eibar ha logrado su primera victoria del curso como visitante, tras imponerse por 0-1 ante el Leganés gracias al gol de Peru Nolaskoain.
Eibar
Foto: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek madarikazioa hautsi eta denboraldiko lehen garaipena lortu du etxetik kanpo (0-1)
El Eibar ha roto este domingo su mala racha lejos de Ipurua al imponerse por 0-1 a un gris Leganés en Butarque, en la jornada 29 de la Liga Hypermotion. Ha sido un duelo marcado por la solidez del conjunto armero y la falta de claridad ofensiva del equipo pepinero. El triunfo permite a los de Beñat San José consolidarse en la zona media de la clasificación y confirmar la línea ascendente que venían mostrando en las últimas jornadas.

El conjunto armero ha afrontado el partido con orden y paciencia, bien plantado sobre el terreno de juego y sin conceder espacios. Mientras el Leganés trataba de llevar la iniciativa, el Eibar se ha mostrado sólido en defensa y atento para aprovechar cualquier error rival. Con las líneas juntas y sin descomponerse, los de San José han ido creciendo con el paso de los minutos, esperando el momento adecuado para golpear.

Esa oportunidad ha llegado en el minuto 27, primero la ha tenido Javi Martón tras un pase filtrado de Jon Guruzeta, pero no ha logrado superar al guardameta local. Un minuto después, sin embargo, el portero del Leganés no ha podido evitar el 0-1, cuando Peru Nolaskoain ha cabeceado a la red un saque de esquina botado por José Corpas, adelantando a un Eibar que estaba sabiendo competir con inteligencia. 

En la segunda mitad el Eibar ha mantenido su planteamiento, firme atrás y peligroso cada vez que encontraba espacios para salir. De hecho, el conjunto armero ha dispuesto de una ocasión clarísima para sentenciar cuando Martón no ha acertado a batir al portero local tras una gran maniobra dentro del área.

Con el paso de los minutos el Leganés ha intensificado su presión, pero el Eibar ha resistido con solidez, concediendo únicamente disparos lejanos. Incluso en el tramo final, en un centro que Nolaskoain ha desviado contra su propio larguero, el conjunto guipuzcoano ha logrado sostener la ventaja para certificar su primera victoria del curso como visitante.

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

