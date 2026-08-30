Celta vs. Athletic (0-2)
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Iñaki Williams: “Este es el camino a seguir"

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Iñaki Williams
18:00 - 20:00
Iñaki Williams. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Iñaki Williams: "Hau da jarraitu beharreko bidea"
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Última actualización

El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la victoria ante el Celta (0-2) en la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado contento por el buen partido realizado por el equipo, sobre todo en la primera parte.

Fútbol Iñaki Williams Athletic Club LaLiga EA Sports

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