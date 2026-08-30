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Iñaki Williams y Unai Simón hablan sobre el problema con el club

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18:00 - 20:00
Iñaki y Unai. Montaje: EITB
Euskaraz irakurri: Iñaki Williamsek eta Unai Simonek klubarekin duten arazoaz hitz egin dute
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Última actualización

Los jugadores del Athletic Club Iñaki Williams y Unai Simón han hablado sobre cómo está la situación actual entre los jugadores y el club. Han destacado que el descontento "no es solo de los jugadores" y que tienen una conversación pendiente.

Unai Simón Fútbol Iñaki Williams Athletic Club

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