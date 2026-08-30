El Athletic espanta a los fantasmas ganando al Celta (0-2)

El juego ha comenzado bajo de ritmo, con ambos equipos tomando posiciones. Así, la primera ocasión ha llegado con un tiro lejano de Galarreta, que se ha ido fuera cerca del poste.

Al de poco, el Celta ha tenido una clarísima oportunidad para adelantarse en el marcador cuando Jutgla ha quedado solo ante Unai Simón, pero el portero vasco ha aguantado bien para parar el balón y evitar el gol.

Sancet también se ha marcado una gran jugada individual para entrar al área, pero el balón se le ha quedado largo y Radu le ha taponado el disparo. Seguido, Laporte ha rematado demasiado alto un córner.

En el minuto 20, Berenguer ha conducido hasta el área y, sin prisa, ha colocado el balón al segundo palo, inalcanzable para el portero, metiendo un golazo (0-1).