El Athletic espanta a los fantasmas ganando al Celta (0-2)
El Athletic Club ha ganado por 0-2 contra el Celta de Vigo este domingo en el partido de la 3ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Balaídos. Con una primera parte espectacular y con goles de Berenguer y Navarro, los 'leones' han sido muy superiores al rival y han logrado la primera victoria de la temporada.
El juego ha comenzado bajo de ritmo, con ambos equipos tomando posiciones. Así, la primera ocasión ha llegado con un tiro lejano de Galarreta, que se ha ido fuera cerca del poste.
Al de poco, el Celta ha tenido una clarísima oportunidad para adelantarse en el marcador cuando Jutgla ha quedado solo ante Unai Simón, pero el portero vasco ha aguantado bien para parar el balón y evitar el gol.
Sancet también se ha marcado una gran jugada individual para entrar al área, pero el balón se le ha quedado largo y Radu le ha taponado el disparo. Seguido, Laporte ha rematado demasiado alto un córner.
En el minuto 20, Berenguer ha conducido hasta el área y, sin prisa, ha colocado el balón al segundo palo, inalcanzable para el portero, metiendo un golazo (0-1).
Y en la siguiente jugada, una jugada colectiva entre Iñaki Williams, Galarreta y Navarro ha acabado con gol el gol de este último (0-2).
El Athletic ha seguido haciendo mucho daño a balón parado y ha estado muy enchufado en el ataque, mientras que al equipo gallego le costaba durar con el balón. La mejor ocasión del rival ha sido un cabezazo de Jutgla que se ha estrellado en el larguero.
Giraldez ha hecho cuatro cambios tras el descanso para intentar cambiar el guion del partido; y lo ha hecho durante unos primeros minutos en los que el Celta ha metido a los vascos en su área.
El Athletic ha respondido con una rápida contra que ha acabado con un tiro de Sancet que se le ha ido alto cuando parecía un gol cantado.
Terzic ha hecho un triple cambio para refrescar a su equipo: Jauregizar, Canales y Guruzeta por Galarreta, Sancet e Iñaki.
Para entonces, el Athletic volvía a estar bien posicionado en el campo y ha conseguido frenar el empuje inicial del Celta. No se ha visto demasiado juego en los restantes minutos, con un Athletic que ha estado muy bien tanto con balón como sin él y ha sabido cómo defender cada intento rival.
Nico ha tenido la última ocasión clara del partido, con un tiro cruzado que se ha ido fuera. Así, el equipo bizkaíno ha logrado la primera victoria y los primeros puntos de la temporada.
Te puede interesar
Iñaki Williams: “Este es el camino a seguir"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la victoria ante el Celta (0-2) en la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado contento por el buen partido realizado por el equipo, sobre todo en la primera parte.
El Athletic arranca bien la Liga derrotando al Badalona (3-1)
El Athletic Club ha ganado 3-1 ante el Badalona en el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga F Moeve disputado este domingo en Lezama. Víctor Marín se ha estrenado con brillantez en el banquillo rojiblanco. Los goles de Pinedo, Azkona y Amezketa han dado la victoria a las vascas.
Terzić no quiere “distracciones" por el conflicto de los jugadores con el club
El entrenador del Athletic, Edin Terzic, ha subrayado que no quiere "distracciones en el campo" ante el Celta debido al conflicto que mantienen sus futbolistas con los dirigentes del club, que se supo después del partido del jueves ante el Barcelona.
Los jugadores del Athletic no atendieron a los medios en Barcelona “por un problema interno en el club"
El hecho se produjo tras la decisión de los rectores de la entidad bilbaína de retirar las invitaciones para los partidos de San Mamés a los empleados del club, entre ellos los miembros del primer equipo. LaLiga sancionara al Athletic Club por lo sucedido, ya que los jugadores están obligados a comparecer.
El Athletic sale de vacío del Camp Nou (2-0)
Los de Edin Terzic suman su segunda derrota en dos jornadas ante un Barcelona que ha generado más ocasiones. Los goleadores azulgranas han sido Raphinha y Fermín, a pesar de una gran actuación de Unai Simón por parte bilbaína.
El Athletic muestra su desacuerdo con Apelación por desestimar el recurso sobre Yuri
El club recuerda que el análisis del Comité Técnico de Árbitros publicado el pasado martes concluía que la acción por la que fue expulsado el jugador debía haberse resuelto con "tiro libre directo sin tarjeta".
Edin Terzic: “Mañana juega el Athletic contra el Barça, no Terzic contra Flick”
El técnico alemán del Athletic analiza el duelo frente al Barcelona, partido que los rojiblancos afrontan con las bajas de Yuri, Vivian, Egiluz y Prados.
Peio Canales: “A estos niveles, es muy difícil; hemos jugado ochenta minutos con uno menos”
El centrocampista de Barrika ha sido titular, junto a Beñat Gerenabarrena, en el primer partido del Athletic en LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027. Canales ha firmado una buena actuación, pero el Athletic ha perdido, por 1-3, ante el Sevilla, en San Mamés, tras jugar desde los primeros minutos con diez hombres.
El Athletic sufre una dura derrota ante el Sevilla en el debut de Edin Terzic, en San Mamés (1-3)
Oso, Ejuke e Isaac han marcado para el Sevilla, y Paredes ha recortado distancias para el equipo vasco. El Athletic ha jugado con diez futbolistas desde el minuto diez, ya que Yuri ha sido expulsado con roja directa, y ha fallado en el primer gol y en el tercer tanto del Sevilla. Gerenabarrena, que ha sido titular, y Rincón se han estrenado con el equipo rojiblanco.