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El Athletic espanta a los fantasmas ganando al Celta (0-2)

Con una primera parte espectacular y con goles de Berenguer y Navarro, los 'leones' han sido muy superiores al rival y han logrado la primera victoria de la temporada.
VIGO, 30/08/2026.- El centrocampista del Athletic Club Robert Navarro (2d) celebra su gol en el partido de la tercera jornada de LaLiga que Celta de Vigo y Athletic Club de Bilbao disputan hoy domingo en el estadio de Balaídos. EFE/ Salvador Sas
Jugadores rojiblancos celebrando el gol de Navarro. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek mamuak uxatu ditu Celtari irabazita (0-2)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic Club ha ganado por 0-2 contra el Celta de Vigo este domingo en el partido de la 3ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Balaídos. Con una primera parte espectacular y con goles de Berenguer y Navarro, los 'leones' han sido muy superiores al rival y han logrado la primera victoria de la temporada.

El juego ha comenzado bajo de ritmo, con ambos equipos tomando posiciones. Así, la primera ocasión ha llegado con un tiro lejano de Galarreta, que se ha ido fuera cerca del poste.

Al de poco, el Celta ha tenido una clarísima oportunidad para adelantarse en el marcador cuando Jutgla ha quedado solo ante Unai Simón, pero el portero vasco ha aguantado bien para parar el balón y evitar el gol.

Sancet también se ha marcado una gran jugada individual para entrar al área, pero el balón se le ha quedado largo y Radu le ha taponado el disparo. Seguido, Laporte ha rematado demasiado alto un córner.

En el minuto 20, Berenguer ha conducido hasta el área y, sin prisa, ha colocado el balón al segundo palo, inalcanzable para el portero, metiendo un golazo (0-1).

Y en la siguiente jugada, una jugada colectiva entre Iñaki Williams, Galarreta y Navarro ha acabado con gol el gol de este último (0-2)

El Athletic ha seguido haciendo mucho daño a balón parado y ha estado muy enchufado en el ataque, mientras que al equipo gallego le costaba durar con el balón. La mejor ocasión del rival ha sido un cabezazo de Jutgla que se ha estrellado en el larguero.

Giraldez ha hecho cuatro cambios tras el descanso para intentar cambiar el guion del partido; y lo ha hecho durante unos primeros minutos en los que el Celta ha metido a los vascos en su área.

El Athletic ha respondido con una rápida contra que ha acabado con un tiro de Sancet que se le ha ido alto cuando parecía un gol cantado.

Terzic ha hecho un triple cambio para refrescar a su equipo: Jauregizar, Canales y Guruzeta por Galarreta, Sancet e Iñaki.

Para entonces, el Athletic volvía a estar bien posicionado en el campo y ha conseguido frenar el empuje inicial del Celta. No se ha visto demasiado juego en los restantes minutos, con un Athletic que ha estado muy bien tanto con balón como sin él y ha sabido cómo defender cada intento rival.

Nico ha tenido la última ocasión clara del partido, con un tiro cruzado que se ha ido fuera. Así, el equipo bizkaíno ha logrado la primera victoria y los primeros puntos de la temporada.

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