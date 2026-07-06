Fallece el mítico portero del Athletic Carmelo Cedrún

El mítico portero del Athletic Carmelo Cedrún ha fallecido, a los 95 años, tal y como ha informado este lunes el club rojiblanco. Carmelo, campeón de Liga y de Copa con el Athletic, jugó durante catorce temporadas en el equipo bilbaíno, entre las campañas 1950-1051 y 1963-1964; en total, disputó 404 partidos oficiales con el club vizcaíno, donde sucedió a otro histórico como Raimundo Pérez Lezama y dio el relevo a José Ángel Iribar.

En concreto, ha recordado el Athletic, Carmelo debutó el Primera División el 15 de abril de 1951, en San Mamés, en un Athletic-Sevilla. Ganó la Liga de la temporada 1955-1956 y la Copa de 1955, de 1956 y de 1958, además de la Copa Eva Duarte de 1950, la antecesora de la actual Supercopa.

Internacional con la selección de España, Carmelo, natural del Amorebieta-Etxani, jugó el Campeonato del Mundo de 1962, en Chile.

Se da la circunstancia, además, de que su hijo, Andoni Cedrún, también fue portero del Athletic, a principios de la década de los ochenta del siglo XX, antes de continuar su carrera en el Real Zaragoza, donde mantuvo una destacada trayectoria.