Mikel González renueva y seguirá como director del Fútbol del Athletic hasta 2030

El Athletic Club ha confirmado que Mikel González continuará hasta el 30 de junio de 2030 como director general de Fútbol de la entidad rojiblanca, cargo al que accedió en noviembre de 2022.

González se incorporó al Athletic con la llegada a la presidencia de Jon Uriarte, en junio de 2022, después de trabajar hasta entonces como adjunto a la dirección deportiva en el Deportivo Alavés.

Tras integrarse primero en el Comité de Dirección del Área Deportiva como director de Desarrollo Deportivo, fue promocionado de manera interna después como CEO deportivo tras haber participado "con un rol clave en las decisiones y proyectos más relevantes" de los primeros meses del mandato de Uriarte.

"Más allá de ser el máximo responsable de la confección de plantillas de los primeros equipos, las cesiones y traspasos, Mikel González sigue capitaneando la ejecución del Plan Estratégico de su área, con una visión fundamental a medio y largo plazo, en la que se incluye la incorporación de futbolistas de todas las categorías a Lezama", destaca el club rojiblanco.