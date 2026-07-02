Mikel González renueva y seguirá como director del Fútbol del Athletic hasta 2030
El Athletic Club ha confirmado que Mikel González continuará hasta el 30 de junio de 2030 como director general de Fútbol de la entidad rojiblanca, cargo al que accedió en noviembre de 2022.
González se incorporó al Athletic con la llegada a la presidencia de Jon Uriarte, en junio de 2022, después de trabajar hasta entonces como adjunto a la dirección deportiva en el Deportivo Alavés.
Tras integrarse primero en el Comité de Dirección del Área Deportiva como director de Desarrollo Deportivo, fue promocionado de manera interna después como CEO deportivo tras haber participado "con un rol clave en las decisiones y proyectos más relevantes" de los primeros meses del mandato de Uriarte.
"Más allá de ser el máximo responsable de la confección de plantillas de los primeros equipos, las cesiones y traspasos, Mikel González sigue capitaneando la ejecución del Plan Estratégico de su área, con una visión fundamental a medio y largo plazo, en la que se incluye la incorporación de futbolistas de todas las categorías a Lezama", destaca el club rojiblanco.
Te puede interesar
La exrojiblanca Nerea Nevado ficha por el Milán hasta 2028
La vizcaína lucirá el dorsal 47 en su nuevo club. El Athletic anunció el pasado 1 de junio que la defensa santurtziarra no iba a continuar en el equipo rojiblanco, a pesar de tener una oferta de renovación, que la jugadora decidió declinar.
Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho de “grado moderado”
El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.
Víctor Martín, nuevo entrenador del Athletic femenino
Ha firmado por una temporada y viene de entrenar al Madrid CFF y al Atlético Madrid, club del que fue destituido en enero.
Rego amplía contrato con el Athletic hasta 2030
El jugador de 23 años debutó con el primer equipo en agosto del pasado año y en la temporada de su estreno acumuló 41 partidos oficiales.
Yuri Berchiche renueva con el Athletic para la temporada 2026-2027
El lateral izquierdo zarauztarra, de 36 años, continuará al menos una campaña más en el club rojiblanco, al que llegó en 2018, desde el París Saint-Germain.
Nico Williams: “Me gustaría cumplir mi contrato entero, lo firmaría ya, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa”
El jugador rojiblanco, que se encuentra disputando el Mundial con España, afirma querer devolver todo el cariño recibido por la afición rojiblanca en un año difícil para él por sus problemas físicos.
Óscar de Marcos se incorpora al cuerpo técnico del Athletic, por petición expresa de Edin Terzic
El exfutbolista de Laguardia, que jugó, entre 2009 y 2025, 573 partidos con el equipo bilbaíno, tendrá, según ha detallado el club rojiblanco, "la doble misión de desarrollo del jugador y conexión con el vestuario".
Las cedidas Astralaga, Gara, Amaia Martínez, Artero e Iribarren vuelven al Athletic
Las cinco futbolistas, cedidas la pasada campaña en clubes de Liga F, regresan a Lezama. Todas ellas, a excepción de Amaia Martínez (2028), tienen contrato hasta 2027.
Unai Simón debuta en el Mundial y es el primer futbolista del Athletic en jugar cuatro grandes campeonatos de selecciones
El portero de Murgia disputó la Eurocopa de 2020, que se jugó en 2021, el Mundial de 2022 y la Eurocopa de 2024, y, con este Mundial de 2026, ya suma cuatro grandes torneos internacionales de selecciones. También jugó, en 2021, los Juegos Olímpicos de 2020.