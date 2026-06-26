Víctor Martín, nuevo entrenador del Athletic femenino

El Athletic Club anunció que Víctor Martín, técnico del Atlético de Madrid en las dos últimas campañas, es el nuevo entrenador del equipo rojiblanco femenino la próxima temporada sustituyendo en el cargo a Javi Lerga.

Martín, de 33 años, firma por una campaña tras dirigir en la Liga F al Madrid CFF, en dos etapas, y posteriormente al conjunto colchonero. En la temporada 2024-25 el Atlético de Madrid acabó tercero, por delante del Athletic, logrando así plaza para la Liga de Campeones y fue subcampeón de la Copa de la Reina tras caer en la final frente al FC Barcelona.

En la 2025-26 el equipo madrileño fue eliminado de la máxima competición europea por el Manchester United en octavos de final. El pasado enero Martín fue destituido tras perder contra el Real Madrid en semifinales de la Supercopa con el Atlético quinto en la Liga F después de una racha de diez partidos sin ganar.

El nuevo técnico del Athletic tiene también experiencia en el fútbol masculino como director de metodología y segundo entrenador del primer equipo del Albacete Balompié y como segundo y analista del Metallurg Bekabad de Uzbekistán.

Martín se convierte en el undécimo entrenador del equipo femenino del Athletic sumándose a una lista de la que forman parte Iñigo Juaristi, Txabo Aragües, Juan Carlos Iza, Alberto Berasaluze, Juan Luis Fuentes, Joseba Aguirre, Ángel Villacampa, Iraia Iturregi, David Aznar y Javi Lerga.