El equipo rojiblanco ha dispuesto de ocasiones del gol en un primer tiempo que ha resultado igualado en cuanto a juego e intensidad. En el minuto 12, un excelente servicio de Galarreta ha sido peinado pícaramente por Berenguer dentro del área, pero Dmitrovic ha leído bien las intenciones del navarro, mandando el balón a córner. En ese mismo saque de esquina, Vivian no ha acertado en un remate franco, que parecía fácil. El central rojiblanco no ha impactado bien con el balón.

En el 19, Unai Simón ha tenido que emplearse a fondo en un buen disparo de Romero. Poco después, Vivian se ha torcido el tobillo solo, en la disputa de un saque de esquina en ataque, pero ha podido continuar sobre el verde. En el minuto 31, Berenguer ha intentado un remate de chilena, muy difícil, y se le ha ido muy desviado. En el minuto siguiente Simón ha tenido que mandar a córner un remate de espuela de uno de los atacantes periquitos.

Las oportunidades más claras para los de Valverde han llegado en el tramo final de la primera parte. En el 38, a la salida de un córner, Laporte no ha acertado a embocar cuando tenía todo a favor, tras peinar el balón Unai Gómez en el primer palo. Tras botar el esférico se ha ido al larguero, y en el rechace posterior Iñaki Williams tampoco ha acertado a enviar el balón a la red.

En el 45, salida de Simón a ninguna parte, que podía haber costado muy caro al conjunto bilbaíno, y ya en el descuento Unai Gómez ha estrellado el balón en el palo, de disparo desde vórtice del área. El bermeano ha reclamado una mano anterior del defensor periquito.