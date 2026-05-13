El Athletic ejerce de equipo aspirina y resucita al Espanyol (2-0)
El Athletic ha vuelto a caer esta tarde ante el Espanyol en Barcelona (2-0), en partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Ernesto Valverde ha ejercido de equipo aspirina para el necesitado Espanyol, que precisamente había ganado su último partido frente al Athletic en San Mamés. De esta manera, los goles de Pere Milla y Kike García han resucitado al conjunto de José Manuel González.
El equipo rojiblanco ha dispuesto de ocasiones del gol en un primer tiempo que ha resultado igualado en cuanto a juego e intensidad. En el minuto 12, un excelente servicio de Galarreta ha sido peinado pícaramente por Berenguer dentro del área, pero Dmitrovic ha leído bien las intenciones del navarro, mandando el balón a córner. En ese mismo saque de esquina, Vivian no ha acertado en un remate franco, que parecía fácil. El central rojiblanco no ha impactado bien con el balón.
En el 19, Unai Simón ha tenido que emplearse a fondo en un buen disparo de Romero. Poco después, Vivian se ha torcido el tobillo solo, en la disputa de un saque de esquina en ataque, pero ha podido continuar sobre el verde. En el minuto 31, Berenguer ha intentado un remate de chilena, muy difícil, y se le ha ido muy desviado. En el minuto siguiente Simón ha tenido que mandar a córner un remate de espuela de uno de los atacantes periquitos.
Las oportunidades más claras para los de Valverde han llegado en el tramo final de la primera parte. En el 38, a la salida de un córner, Laporte no ha acertado a embocar cuando tenía todo a favor, tras peinar el balón Unai Gómez en el primer palo. Tras botar el esférico se ha ido al larguero, y en el rechace posterior Iñaki Williams tampoco ha acertado a enviar el balón a la red.
En el 45, salida de Simón a ninguna parte, que podía haber costado muy caro al conjunto bilbaíno, y ya en el descuento Unai Gómez ha estrellado el balón en el palo, de disparo desde vórtice del área. El bermeano ha reclamado una mano anterior del defensor periquito.
A la vuelta de vestuarios, Yeray ha salido por Vivian al terreno de juego, al parecer, el central vitoriano no se ha recuperado de la torsión de tobillo del primer acto. En la segunda parte el ritmo del encuentro ha bajado ostensiblemente, y las ocasiones han brillado por su ausencia en los primeros minutos.
Valverde ha metido en el campo a Jauregizar y Guruzeta por Ruiz de Galarreta e Iñaki Williams para encarar los últimos 30 minutos del choque. Inmediatamente disparo del mediocentro bermeano desde dentro del área, que sale rechazado por un defensor periquito.
En el minuto 68, gol de Pere Milla, que se adelanta en el primer palo a Yeray. El conjunto catalán ha encontrado premio en una de las pocas que ha tenido en la segunda parte. Acto seguido Valverde ha sentado a Areso para dar entrada a Gorosabel.
En el tramo final del choque, un disparo de Guruzeta, que se va alto, y un cabezazo del donostiarra a la salida de un córner, que Dmitrovic saca en el primer palo. Nico Serrano también ha saltado al terreno de juego por Unai Gómez, pero con poco tiempo por delante y poca incidencia en el juego. Kike García ha certificado la victoria catalana en el descuento. Al final nueva derrota del Athletic, que no aprovecha sus oportunidades y lo acaba pagando.
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