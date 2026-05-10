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Sadiq aleja al Athletic de Europa y acerca al Valencia a la salvación (0-1)

El Valencia se ha llevado los tres puntos de San Mamés gracias a un gol que ha marcado Sadiq nada más saltar al terreno de juego en la segunda mitad. Nico Williams se ha retirado por lesión en el minuto 36.
BILBAO, 10/05/2026.- El delantero del Athletic Nico Williams (c) controla el balón ante Diego López, del Valencia, durante el partido de Liga disputado este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña

Nico Williams se ha retirado lesionado pasada la media hora de partido. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Sadiqek Athletic Europatik urrundu du (0-1)
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha caído derrotado por la mínima ante el Valencia en San Mamés y, aunque matemáticamente sigue siendo posible, el conjunto rojiblanco ha dado un paso atrás en su lucha por entrar en Europa. Los de Ernesto Valverde han ofrecido una imagen muy pobre y el público ha despedido con pitos a los jugadores. 

El equipo de Carlos Corberán, por su parte, se ha impuesto con un gol que ha marcado de cabeza Umar Sadiq en el primer balón que tocaba tras salir del banquillo en el minuto 72. Con este resultado, el Valencia tiene prácticamente asegurada la permanencia en LaLiga EA Sports. 

AVANCE.

0-1: Gol de Umar Sadiq

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