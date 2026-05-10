El Athletic ha caído derrotado por la mínima ante el Valencia en San Mamés y, aunque matemáticamente sigue siendo posible, el conjunto rojiblanco ha dado un paso atrás en su lucha por entrar en Europa. Los de Ernesto Valverde han ofrecido una imagen muy pobre y el público ha despedido con pitos a los jugadores.

El equipo de Carlos Corberán, por su parte, se ha impuesto con un gol que ha marcado de cabeza Umar Sadiq en el primer balón que tocaba tras salir del banquillo en el minuto 72. Con este resultado, el Valencia tiene prácticamente asegurada la permanencia en LaLiga EA Sports.

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