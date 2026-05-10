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Ernesto Valverde recibe el reconocimiento de San Mamés

Ernesto Valverderi omenaldia San Mamesen. Athletic-Valentzia partidaren atarikoa.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ernesto Valverde omendu dute San Mamesen: “Gure bihotzetan betirako; eskerrik asko, Txingurri”
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KIROLAK EITB

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Ernesto Valverde cumplió en la jornada anterior 500 partidos dirigiendo al Athletic en Liga, y tanto el club como la afición se lo han querido reconocer desplegando una gran pancarta de agradecimiento antes del encuentro ante el Valencia. 

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