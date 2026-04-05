Athleticek porrota jaso du Getaferen aurka, eta Europako postuetatik urrundu da (2-0)
Zirkulazioan argitasunik gabe eta azken metroetan asmatu gabe, zuri-gorriek ia ez dute aurkariaren atea urduritu, eta amore eman dute Getaferen aurrean.
Athleticek bere bertsiorik txarrena erakutsi du berriz ere San Mamesetik urrun, eta esku hutsik joan da Coliseum zelaitik, ahazteko moduko partida bat jokatu ostean. Zirkulazioan argitasunik gabe eta azken metroetan asmatu gabe, zuri-gorriek ez dute aurkariaren atea ia urduritu, eta bere kartak jokatzen jakin duen talde urdinaren aurrean amore eman dute. Vazquezek ireki du markagailua, eta Satrianok partida erabakita utzi du.
Yeray titular gisa itzuli den partidako lehen minutuetan, hurbilketa trukea izan da nagusi, benetako arrisku handirik sortu gabe. Bi taldeek aurkariaren zelaira iristea lortu dute, baina ez dute zehaztasunik izan azken metroetan. Hala ere, Getafek bere lehen abagune argiari etekina atera dio. 13. minutuan, Jose Bordalasek zuzentzen duen taldeak jo du lehenengo, Luis Vazquezi esker, Unai Simonek geldiketa bat egin eta gero, aldaratzea baliatu baitu markagailua estreinatzeko (1-0).
Golak jota utzi du Athletic, eta Getafe, berriz, erosoago, atzean ondo kokatuta eta intentsitate handiagoarekin aritu da. Hala ere, Bizkaiko taldeak berdinketa lortzeko aukera paregabea izan du 26. minutuan: Gorka Guruzetak bigarren zutoinera erdiratu du, eta Alex Berenguerren errematea kanpora joan da, Boselli gainditu ostean.
Jokaldi horretatik harago, talde zuri-gorriak ez du irtenbiderik aurkitu Getaferen defentsa sendoa gainditzeko. Izan ere, ideia eta erasorako arintasun faltak taldel zuri-gorria kondenatu du.
Valverdek piezak mugitu ditu bigarren zatiaren hasieran, Nico Williams eta Iñigo Ruiz de Galarreta zelaian sartu baititu Guruzeta eta Regoren ordez. Aldaketa horiekin, Athleticek bertikaltasuna lortu du.
Hala ere, Valverderen mutilen erasoak antzuak izan dira. Getafe, gasolina gutxiagorekin, atzean gotortu da, eta sufritzen jakin du. Ez du aukerarik eman, eta emaitzari eutsi dio. Gainera, ia partidaren amaieran, Satrianok Mario Martinen erdiraketa bat sare barrura bidali du (2-0).
Zure interesekoa izan daiteke
Maroan: “Hurrengo partidetan dena emango dugu”
Maroan Sannadi Athleticeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 30. jardunaldiko partidan Getaferen aurka 2-0 galdu ondoren.
Athleticek azken hatsean irabazi dio Levanteri (0-1)
Athleticek asko kostata irabazi dio Levanteri, F Moeve Ligako azken sailkatuari, hain justu ere. Partida oso parekatua izan da. Talde zuri-gorriak, baina, ez du amore eman, eta Ane Camposek 92. minutuan sartu du garaipenaren gola.
Valverde: “Nico Williams oso ondo dago, minik gabe eta jokatzeko aukerekin"
Nico Williamsen itzulera da nobedade nagusietako bat Ernesto Valverde Athletic Clubeko entrenatzaileak Getaferen aurka igande honetan jokatuko duen partidarako deitutako 24 futbolarien zerrendan.
Clara Pinedo Athleticeko jokalaria, berritasun nagusia Espainiako selekzioaren deialdian
Irene Paredes legazpiarra berriro sartu da zerrendan, eta Adriana Nanclares Athleticeko atezaina eta Aiara Agirrezabala Realeko atzelaria ere ageri dira bertan.
Yerayk jokatzeko baimena du, hamar hilabeteko zigorra beteta
Athleticeko erdiko atzelariak positibo eman zuen, 2025eko maiatzean, doping-kontrol batean. Otsailaren 2an hasi zen Lezaman entrenatzen, eta orain, Ernesto Valverdek hala erabakiz gero, baimena du berdegunera bueltatzeko.
Jon Uriartek bi egunetan lortu ditu Athleticeko presidentetzarako bere hautagaitza balioztatzeko gutxieneko 2.070 abalak
Momentuz, talde bilbotarraren hauteskundeetara aurkeztuko dela iragarri duen bazkide bakarra da; hauteskundeak maiatzaren 8rako deituta daude.
Jon Uriartek bere hautagaitza ofizial egin du: “Athletic askoz handiagoa egitera gatoz"
Bilboko taldearen bulegoetan aurkeztutako hautagaitzak oraingoz beste zortzi kide ditu: Jon Salinas, Xabi Alvarez, Ibon Naberan, Nacho Uriguen, Roque Echaniz, Jon Ruigomez, Laura Ruiz de Azua eta Josetxu Urrutia.
Athleticek ezin izan du Atletico menderatu, nahiz eta koltxoneroak bat gutxiago izan (1-2)
Athleticek 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka San Mamesen jokatu dute F Moeve Ligako 24. Jardunaldiko partida. Atletico jokalari bat gutxiagorekin geratu da 35. minutuan eta Nerea Nevadok gola sartu du ia jarraian. Hala ere, Penalvo eta Oterminen golek garaipena eman diete Atleticori.
Athleticeko Kudeaketa Batzordeak ofizialki deitu ditu hauteskundeak maiatzaren 8rako
Hautagaitzak "formalki eta osorik" aurkezteko epea apirilaren 9an hasi eta hilaren 18an amaituko da.