El Athletic cae ante el Getafe y se aleja de los puestos europeos (2-0)
El Athletic ha vuelto a mostrar su peor versión lejos de San Mamés y se ha marchado de vacío tras un partido para olvidar en Getafe, en un encuentro donde Yeray ha regresado como titular tras varios meses de ausencia por sanción de dopaje. Sin claridad en la circulación ni colmillo en los metros finales, los rojiblancos apenas han inquietado la portería rival y han terminado cediendo ante un conjunto azulón que ha sabido jugar sus cartas. Vázquez ha abierto el marcador y Satriano ha sentenciado el partido.
Los primeros minutos han estado marcados por un intercambio de aproximaciones sin demasiado peligro real. Ambos equipos lograban llegar a campo rival, pero sin precisión en los metros finales. Sin embargo, el Getafe ha sabido sacar partido de su primera ocasión clara. En el minuto 13, el conjunto dirigido por José Bordalás ha golpeado primero gracias a Luis Vázquez, que ha aprovechado un rechace tras una intervención de Unai Simón para inaugurar el marcador (1-0).
El gol ha dejado tocado al Athletic, mientras que el Getafe se ha mostrado más cómodo, bien plantado atrás y con mayor intensidad. Aun así, los vizcaínos han tenido una gran oportunidad para empatar en el minuto 26: centro de Gorka Guruzeta al segundo palo y remate en plancha de Álex Berenguer, que se ha marchado fuera por poco, tras imponerse en la marca a Boselli.
Más allá de esa acción, el equipo rojiblanco no ha encontrado soluciones para superar el sólido entramado defensivo del Getafe, que ha protegido con solvencia la portería de David Soria. La falta de ideas y de fluidez ofensiva ha condenado a un Athletic espeso, incapaz de generar peligro constante.
Así, al descanso, el Getafe se ha marchado con ventaja mínima (1-0) gracias al tanto de Vázquez, en una primera parte de pocas ocasiones y dominio táctico del conjunto azulón.
Valverde ha movido piezas al comienzo de la segunda parte y han entrado Nico Williams y Galarreta en sustitución de Guruzeta y Rego. Y el Athletic, con el Getafe un punto más cansado, ha ganado desborde y verticalidad.
Sin embargo, los ataques del equipo rojiblanco han sido estériles. El Getafe, con menos gasolina, se ha atrincherado atrás y ha sabido sufrir con orden. No ha concedido ocasiones, se ha permitido el lujo de contragolpear sin éxito y ha mantenido el resultado casi hasta el final, cuando Satriano ha aparecido para marcar a placer un centro de Mario Martín (2-0).
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