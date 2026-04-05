El Athletic cae ante el Getafe y se aleja de los puestos europeos (2-0)

El gol ha dejado tocado al Athletic, mientras que el Getafe se ha mostrado más cómodo, bien plantado atrás y con mayor intensidad. Aun así, los vizcaínos han tenido una gran oportunidad para empatar en el minuto 26: centro de Gorka Guruzeta al segundo palo y remate en plancha de Álex Berenguer, que se ha marchado fuera por poco, tras imponerse en la marca a Boselli.

Más allá de esa acción, el equipo rojiblanco no ha encontrado soluciones para superar el sólido entramado defensivo del Getafe, que ha protegido con solvencia la portería de David Soria. La falta de ideas y de fluidez ofensiva ha condenado a un Athletic espeso, incapaz de generar peligro constante.

Así, al descanso, el Getafe se ha marchado con ventaja mínima (1-0) gracias al tanto de Vázquez, en una primera parte de pocas ocasiones y dominio táctico del conjunto azulón.