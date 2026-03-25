Clara Pinedok 2030era arte berritu du kontratua Athleticekin

Jokalari bilbotarrak klubarekin duen lotura handitu du hurrengo lau denboraldietarako.
Jon Uriarte eta Clara Pinedo. Irudia: Athletic Club

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Clara Pinedok akordioa lortu dute jokalariaren kontratua lau denboraldiz luzatzeko, 2030eko ekainaren 30era arte. 

Harrobiko jokalaria 2019-20 denboraldian iritsi zen Bizkerre FT taldetik. Gaztea izan arren, denboraldi honetan 100 partiden langa gainditu du lehoi gisa (117). 2021eko ekainean debutatu zuenetik, 21 gol sartu ditu guztira. 

Aurten, ezin izan zuen Ligako zortzigarren jardunaldira arte jokatu, denboraldiaurreko azken partidan sorbaldan min hartu zuelako. Horren ondorioz, ebakuntza egin zioten.

Pinedo oso pozik agertu da kontratua 2030era arte luzatzeagatik: "Athleticekin kontratua berritzea izan da niretzat aukera bakarra. Elastiko hau janztea txikitatik amestu dudan gauza izanik, berezia da".

