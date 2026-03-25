Clara Pinedo renueva con el Athletic hasta 2030

El Athletic Club y Clara Pinedo han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

La canterana llegó procedente del Bizkerre FT en la campaña 2019-20. A pesar de su juventud, esta temporada ha superado la barrera de los 100 partidos como leona (117).

Desde su debut en junio de 2021, acumula un total de 21 goles. Durante la presente temporada no pudo competir hasta la octava jornada de Liga debido a una lesión de hombro sufrida en el último encuentro de pretemporada, que le obligó a pasar por quirófano.

Pinedo se ha mostrado muy feliz por prolongar el contrato hasta 2030 con el equipo de su vida: "Renovar con el Athletic Club ha sido mi única opción. Vestir esta camiseta es algo único y especial que he soñado desde pequeñita".