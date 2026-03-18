Manuel Gonzalez Etura Athleticeko jokalari ohia zendu da 93 urte zituela

Athleticek besoko beltza eramango du bere omenez igandean, Betisen aurka, Deustuko San Felicisimo parrokian bere hileta-elizkizuna (19:00) egin baino egun bat lehenago.

Etura eta Iribar

Manuel Gonzalez Etura eta Jose Angel Iribar. Irudia: Athletic Club

Manuel Gonzalez Etura 93 urte zituela hil da, 'Hamaika abarkadunen' talde historikotik bizirik geratzen zen hiru jokalari ohietako bat, Ibaiganek jakinarazi duenez. Real Madrilen aurkako Kopa irabazi zuen talde hura. Athleticek besoko beltza eramango du bere omenez igandean, Betisen aurka, Deustuko San Felicisimo parrokian hileta egin baino egun bat lehenago (19:00etan).

Sestaoko erdilariak "arrasto ikaragarria" utzi du Bilboko klubean. "Taldeko futbolaria izan zen, eta partida ahaztezin hartan Alfredo Di Stefano ezerezteko gai izan zen", gogorarazi du talde bizkaitarrak.

"Are distiratsuagoa zen bere izaeragatik, pertsona atsegina eta Athleticen ekintzetan parte hartzen zuena", gaineratu du. Bere azken agerraldi publikoak 2019an izan ziren, Athleticen omenaldia jaso zuenean bizirik dauden taldekideekin batera, eta Jose Angel Iribarren estatua estreinatu zenean, 125. urteurreneko ekitaldian ez zuen hutsik egin.

Etura Getxora iritsi zen Barakaldoko Aranan eta San Pedron hasi ondoren, eta 13 denboraldi jokatu zituen lehoi gisa, guztira 247 partida. Hiru Kopa irabazi zituen (1955 eta 1956 Ferdinand Dauciken eta 1958an Baltasar Albenizen aginduetara). 1956an Liga txapelketa ere irabazi zuen.

