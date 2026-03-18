Manuel González Etura, uno de los tres supervivientes de los Once Aldeanos, aquel equipo campeón de Copa contra el Real Madrid en su propio estadio, ha fallecido a los 93 años, según ha informado Ibaigane. El Athletic llevará brazalete negro en su honor el domingo ante el Betis, un día antes de su funeral en la iglesia parroquial de San Felicísimo de Deusto (19:00 horas).

El centrocampista de Sestao ha dejado “una huella enorme” en el club bilbaíno. “Fue un futbolista de equipo con mayúsculas, capaz de anular a Alfredo Di Stéfano en aquel inolvidable partido”, ha explicado el club vizcaíno.

“Más brillaba aún por su forma de ser, una persona campechana e involucrada en los actos de la entidad”, ha agregado. Sus últimas apariciones públicas fueron en 2019, cuando recibió un homenaje del Athletic por aquella gesta junto a sus compañeros en vida, y no podía faltar al acto del 125 aniversario en el que se descubrió la estatua de José Ángel Iribar.

Etura, que llegó desde el Getxo tras empezar en el Arana de Barakaldo y San Pedro, disputó nada menos que 13 temporadas como león, para un total de 247 partidos. Logró tres Copas (1955 y 1956 con Ferdinand Daucik y la referida de 1958 a las órdenes Baltasar Albéniz). En 1956 logró el doblete tras ganar un campeonato liguero.