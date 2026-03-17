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Iñaki Williams regresa a la selección de Ghana en la última lista antes del Mundial

El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 y a Alemania en Stuttgart el lunes 30.
VALENCIA, 04/02/2026.- Los jugadores del Athletic Nico Williams (i) e Iñaki Williams en el banquillo en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol entre el Valencia y el Athletic Club, este miércoles en el estadio de Mestalla. EFE/ Ana Escobar
Iñaki Williams junto a su hermano Nico en el banquillo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iñaki Williams, Ghanako deialdian, Munduko Txapelketaren aurreko azken zerrendan
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EITB

Última actualización

Iñaki Williams (Athletic), Thomas Partey (Villarreal) y Kwasi Sibo (Oviedo) figuran en la lista de convocados por Otto Addo, seleccionador de Ghana, para los amistosos contra Austria y Alemania de finales de mes.

El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 y a Alemania en Stuttgart el lunes 30 en partidos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para los que vuelven a la citación, entre otros, el mayor de los Williams y Thomas Partey.

Addo ha convocado por primera vez a Derrick Luckassen (Pafos), Patrick Pfeiffer (Darmstadt 98), Marvin Senaya (Auxerre) y Daniel Agyei (Kocaelispor).

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