Iñaki Williams regresa a la selección de Ghana en la última lista antes del Mundial

Iñaki Williams (Athletic), Thomas Partey (Villarreal) y Kwasi Sibo (Oviedo) figuran en la lista de convocados por Otto Addo, seleccionador de Ghana, para los amistosos contra Austria y Alemania de finales de mes.

El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 y a Alemania en Stuttgart el lunes 30 en partidos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para los que vuelven a la citación, entre otros, el mayor de los Williams y Thomas Partey.

Addo ha convocado por primera vez a Derrick Luckassen (Pafos), Patrick Pfeiffer (Darmstadt 98), Marvin Senaya (Auxerre) y Daniel Agyei (Kocaelispor).