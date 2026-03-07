EA Sports Liga
Athleticek hobekuntza erakutsi du, baina ez da nahikoa izan Bartzelona liderra garaitzeko (0-1)

Zurigorriek dena eman dute zelaian eta jokoan beste partida batzuetan falta izan zaien garra ikusi da, baina hala ere ezin izan dute Ligako liderra garaitu.

BILBAO, 07/03/2026.- El centrocampista del Athletic Club de Bilbao Mikel Jauregizar (c) juega el balón ante el centrocampista del Barcelona Marc Casadó (d), durante el partido de LaLiga en Primera División que disputan este sábado en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
Jauregizar, partidan zehar. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Athleticek 0-1 galdu du Bartzelonaren aurka larunbat honetan, San Mamesen jokatu duten EA Sports Ligako 27. jardunaldiko partidan. Zurigorriek dena eman dute zelaian eta partida beste partida batzuetan falta izan zaien garra ikusi da, baina hala ere ezin izan dute Ligako liderra garaitu.

Jokoa hasi eta ia jarraian Bartzelona bere atean gola sartzeko zorian egon da, Eric Garcia baloia gelditzera joan eta bere langara bideratu duenean. Handik  gutxira, Iñakik erdiraketa bikaina jaso du, baina ez du asmatu buruarekin jotzerakoan eta aukera paregabea galdu du.

10 minutura, Unai Gomezek golpe gogorra jaso du belaunean, eta zelaia utzi behar izan du min hartuta. Robert Navarro irten da bere ordez.

Athleticek ondo irakurri du aurkariaren jokoa eta sendotasuna erakutsi du defentsan, atzean bilduta aurkari trebeenen jokoa moztuz eta kontraerasoan abiadura bilatuz. Hala, jokoan intentsitate berarekin jarraitu du, baina arrisku gutxiagorekin.

Minutu horietan Selton Sanchezek uki ditu aukerarik argienak, baina lehenengoan jokoz kanpo zegoen eta bigarrenean Joan Garcia atezaina adi ibili da gol aukera zapuzteko. Iñakik eta Navarrok ere aukera bana izan dute gola sartzeko, baina bi kasuetan jokoz kanpo egon dira.

Bigarren zatian Athleticek erasoaren aldeko apustua egin du, presioa goian mantenduz, eta zailtasunak sortu dizkio Bartzelonari. Etxekoen ordura arteko aukerarik argiena 55. Minutuan heldu da, Sanceten jaurtiketa batekin, baina atezainak erraz harrapatu du baloia. Iñakik ere izan du jaurtiketa hanka artean zenbait aldiz, baina beti izan du defentsaren bat alboan oztopatzeko.

Athleticek ondo eutsi dio defentsan, batez ere Vivianen lan onagatik, baina ordua igarota, Lamine Yamalek baloia gurutzatu du eskuin hegaletik eta gol ikusgarria sartu du bigarren zutoinetik, geldiezina Unai Simonentzat (0-1).

Valverdek Vesga, Sancet, Guruzeta eta Eder Garcia zelairatu ditu, egoerari buelta emateko freskotasuna bilatuz. Dena emanda saiatu dira zurigorriak gola bilatzen, baina ezinezkoa izan da. Laminen gola erabakigarria izan da eta Athletic punturik gabe atera da partidatik.

