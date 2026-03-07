El Athletic muestra mejoría, pero no es suficiente para derrotar al líder Barcelona (0-1)
Los rojiblancos lo han dado todo en el campo y en el partido se ha visto el juego que les ha faltado en otros partidos, pero aún así no han podido derrotar al líder de la Liga.
El Athletic Club ha perdido 0-1 ante el FC Barcelona este sábado en el partido correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés. Los rojiblancos lo han dado todo sobre el terreno de juego y se ha visto la chispa que les ha faltado en otros partidos, pero aún así no han podido derrotar al líder de la Liga.
Casi acto seguido el Barcelona ha estado a punto de marcar en propia puerta cuando Eric García ha ido a parar el balón y lo ha encarrilado a su larguero. poco después, Iñaki ha recibido un gran centro, pero no ha acertado a la hora de golpear con la cabeza y ha desperdiciado una gran ocasión.
A los 10 minutos, Unai Gómez ha sufrido un fuerte golpe en la rodilla que le ha obligadoa abandonar el terreno de juego con molestias y en su lugar ha salido Robert Navarro.
El Athletic ha leído bien el juego del rival y ha mostrado solidez defensiva, envuelto atrás cortando el juego de los rivales más hábiles y buscando la velocidad al contragolpe, de forma que ha continuado con la misma intensidad en el juego, aunque con menos peligro.
En esos minutos Selton Sánchezha tocado las ocasiones más claras, pero en la primera estaba en fuera de juego y en la segunda el guardameta Joan García ha estado atento para desbaratar la ocasión de gol.
En la segunda parte el Athletic ha apostado por el ataque, manteniendo la presión arriba, y ha creado dificultades al Barcelona, que ha llegado la ocasión más clara hasta entonces de los locales en el minuto 55, con un disparo de Sancet que el portero ha atrapado con facilidad, Iñaki también ha tenido el disparo entre las piernas en varias ocasiones, pero siempre ha tenido alguna defensa al lado para obstaculizarlo.
El Athletic aguantó bien en defensa, sobre todo por la buena actuaciónde Vivian, pero pasada la hora, Lamine Yamal cruzó el balón por la banda derecha y marcó un gol espectacular desde el segundo palo, imparable para Unai Simón (0-1).
Valverde ha dado entrada a Vesga, Sancet, Guruzeta y Eder García , buscando la frescura para dar la vuelta a la situación Los rojiblancos han intentado dar con todo pero no ha sido posible El gol de Lamín ha sido decisivo y el Athletic ha salido del partido sin puntos
Te puede interesar
Valverde: "Es una buena oportunidad para nosotros, a pesar de la decepción de esta semana"
El entrenador del Athletic ha hablado sobre el partido que disputarán ante el Barcelona en la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha dicho que a pesar de la dificultad, ve el encuentro como una oportunidad para ganar impulso anímico.
Rego: "Entrar en la final habría sido lo más bonito de la temporada"
El jugador del Athletic habla de la semifinal de la vuelta de la Copa del Rey perdida ante la Real Sociedad.
Valverde: "Nos han faltado más llegadas para tener opción de remontar la eliminatoria"
El técnico del Athletic ha reconocido que la Real Sociedad ha estado "contundente en defensa" y que a sus jugadores "les ha costado superar su presión". El entrenador rojiblanco cree que "no se ha decidido la semifinal por el penalti" pitado por el colegiado.
Valverde: "Nuestra intención es ir claramente a ganar"
"Los argumentos de cada equipo son diferentes, tenemos estilos distintos", ha señalado el entrenador del Athletic, al analizar, en la víspera de su disputa, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.
La Peña Athletic Dos Hermanas Oscar de Marcos sueña con otra final en Sevilla
La peña sevillana tiene 73 socios y aproximadamente la mitad no tiene ningún tipo de vínculo con Euskal Herria. Saben que la clasificación está complicada, pero no pierden la fe. En las anteriores finales jugadas en la capital hispalense se hicieron notar; animaron las calles con su charanga e, incluso, pasearon una gabarra por el Guadalquivir.
Itxaso Uriarte, tras dejar el fútbol: "Te da mucha pena, y más acabar por lesiones, la nostalgia sigue quedando"
Uriarte ha completado una brillante y prolongada carrera en la élite, entre la Real Sociedad y el Athletic. Además de su notable trabajo sobre el campo, en el vestuario también ha sido un referente, para sus compañeras más jóvenes.
Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco
El guardamenta de Errenteria, que no juega con el Valencia desde que se lesionara muscularmente el pasado enero, ha vuelto a sufrir un nuevo contratiempo a nivel físico que lo podría mantener alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada.
Jauregizar: "Podemos darle la vuelta, somos capaces"
El centrocampista rojiblanco ha asegurado haberse recuperado ya de su lesión en la rodilla: "fue un susto bastante grande". En lo que respecta al decisivo derbi copero de este miércoles en Anoeta, el mediocentro de Bermeo cree que tienen que salir "motivados, con ganas de comernos a todos".
Williams: “Es una lástima que necesitemos que nos den el primer golpe para sacar nuestro mejor nivel”
Declaraciones de Iñaki Williams, jugador del Athletic Club, tras empatar 1-1 contra el Rayo Vallecano en la 26.ª jornada de LaLiga EA Sports.