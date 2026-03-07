LaLiga EA Sports

El Athletic muestra mejoría, pero no es suficiente para derrotar al líder Barcelona (0-1)

Los rojiblancos lo han dado todo en el campo y en el partido se ha visto el juego que les ha faltado en otros partidos, pero aún así no han podido derrotar al líder de la Liga.

BILBAO, 07/03/2026.- El centrocampista del Athletic Club de Bilbao Mikel Jauregizar (c) juega el balón ante el centrocampista del Barcelona Marc Casadó (d), durante el partido de LaLiga en Primera División que disputan este sábado en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
Jauregizar, durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek hobekuntza erakutsi du, baina ez da nahikoa izan Bartzelona liderra garaitzeko (0-1)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Athletic Club ha perdido 0-1 ante el FC Barcelona este sábado en el partido correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés. Los rojiblancos lo han dado todo sobre el terreno de juego y se ha visto la chispa que les ha faltado en otros partidos, pero aún así no han podido derrotar al líder de la Liga.

Casi acto seguido el Barcelona ha estado a punto de marcar en propia puerta cuando Eric García ha ido a parar el balón y lo ha encarrilado a su larguero.  poco después, Iñaki ha recibido un gran centro, pero no ha acertado a la hora de golpear con la cabeza y ha desperdiciado una gran ocasión.

A los 10 minutos, Unai Gómez ha sufrido un fuerte golpe en la rodilla que le ha obligadoa abandonar el terreno de juego con molestias y en su lugar ha salido Robert Navarro.

El Athletic ha leído bien el juego del rival y ha mostrado solidez defensiva, envuelto atrás cortando el juego de los rivales más hábiles y buscando la velocidad al contragolpe, de forma que ha continuado con la misma intensidad en el juego, aunque con menos peligro.

En esos minutos Selton Sánchezha tocado las ocasiones más claras, pero en la primera estaba en fuera de juego y en la segunda el guardameta Joan García ha estado atento para desbaratar la ocasión de gol.

En la segunda parte el Athletic ha apostado por el ataque, manteniendo la presión arriba, y ha creado dificultades al Barcelona, que ha llegado la ocasión más clara hasta entonces de los locales en el minuto 55, con un disparo de Sancet que el portero ha atrapado con facilidad, Iñaki también ha tenido el disparo entre las piernas en varias ocasiones, pero siempre ha tenido alguna defensa al lado para obstaculizarlo.

El Athletic aguantó bien en defensa, sobre todo por la buena actuaciónde Vivian, pero pasada la hora, Lamine Yamal cruzó el balón por la banda derecha y marcó un gol espectacular desde el segundo palo, imparable para Unai Simón (0-1).

Valverde ha dado entrada a Vesga, Sancet, Guruzeta y Eder García , buscando la frescura para dar la vuelta a la situación Los rojiblancos han intentado dar con todo pero no ha sido posible El gol de Lamín ha sido decisivo y el Athletic ha salido del partido sin puntos

Declaraciones
Fútbol Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports Goles FC Barcelona

