F Moeve Liga
Lerga: "Ligako etenaldia burua lasaitzeko baliatuko dugu"

Javi Lerga
18:00 - 20:00
Javi Lerga, Athleticeko entrenatzailea: Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Datozen bi asteko geldialdiaren ostean, Athleticek indarberrituta eman nahi dio jarraipena F Moeve Ligari. Javi Lerga entrenatzaileak azken partidetan izandako emaitzen balorazioa egin du.

Futbola Javi Lerga Athletic Club Moeve F Liga

