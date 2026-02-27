Liga F Moeve
Lerga: "Aprovecharemos el parón liguero para relajar la mente"

Javi Lerga
18:00 - 20:00
Javi Lerga, entrenador del Athletic: Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lerga: "Ligako etenaldia burua lasaitzeko baliatuko dugu"
author image

EITB

Última actualización

Tras el parón de las próximas dos semanas, el Athletic quiere dar continuidad a la Liga F Moeve con fuerzas renovadas. Su entrenador, Javi Lerga, ha valorado los resultados en los últimos partidos.

Fútbol Javi Lerga Athletic Club Liga F Moeve

