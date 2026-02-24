Lesio larria
Alejandra Estefaniari ebakuntza egin diote berriro eskuineko belaunean

Erdilari zuri-gorriari artroskopia egin diote eskuin belaunean. Jokalariak larri lesionatu zen eskuin belaunean 2024ko irailean.

Alejandra Estefania Athleticeko erdilaria. Irudia: @AthleticClubFem

EITB

Azken eguneratzea

Alejandra Estefania Athleticeko erdilariari ebakuntza egin diote berriro eskuineko belaunean, arazoekin jarraitzen baitzuen, klubak ohar labur batean azaldu duenez.

Zehazki, Estefaniari artroskopia egin diote belaunean, meniskoa garbitu eta orekatzeko. Erdilariak larri lesionatu zen eskuin belaunean 2024ko irailean.

Futbola Athletic Club Lezamako kirol instalazioak Moeve F Liga

